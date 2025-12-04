كيفية حجز تذاكر المتحف المصري الكبير بعد القرار الجديد

شهد المتحف المصري الكبير منذ افتتاحه توافدًا كبيرًا من السياح، سواء من المصريين أو الأجانب، خاصة خلال الثلاثين يومًا الأولى، وفق ما صرح به محمد كارم، الخبير السياحي.



وأصدرت وزارة السياحة والآثار، عدة قرارات منذ افتتاح المتحف المصري الكبير، خاصة بعد الإقبال الكبير، بهدف تنظيم الزيارة ومنع التكدس والازدحام.



ووفق وزارة السياحة والآثار، فقد قررت إدارة المتحف المصري الكبير منذ الأول من ديسمبر الحالي اعتماد الحجز الإلكتروني الحصري لتذاكر زيارة المتحف طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)، على أن يتوقف بيع التذاكر عبر منافذ البيع المباشر حتى إشعار آخر.



ويمكن حجز تذاكر المتحف المصري الكبير، عبر اتباع الخطوات التالية:



- زيارة الموقع الرسمي: ادخل إلى الموقع الرسمي الوحيد المعتمد للمتحف، وهو visit-gem.com.

- اختيار نوع التذكرة: حدد نوع التذكرة المطلوبة (عادية أو جولة إرشادية).

- تحديد التاريخ والوقت: اختر التاريخ والوقت المتاحين لزيارتك.

- إدخال بيانات الزوار: املأ البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.

- اختيار فئة الزوار: حدد فئة الزائر (مصري، أجنبي، طالب، إلخ) وفئة عمرية.

- إتمام الدفع: اختر وسيلة الدفع المناسبة لإتمام عملية الشراء عبر الإنترنت.

- استلام التذاكر: ستصلك التذاكر مباشرة إلى البريد الإلكتروني أو هاتفك المحمول مع تفاصيل الحجز.



كانت كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا له السبت الموافق 1 نوفمبر 2025.



أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير بعد افتتاحه رسميًا



أوضحت "الغرفة"، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير، هي:



التذاكر العادية للمصريين:‎



البالغين: سعر الذكرة 200 جنيه.



‎الأطفال: سعر التذكرة 100 جنيه.



‎الطلاب: سعر التذكرة 100 جنيه.



‎كبار السن: سعر التذكرة 100 جنيه.



‎الأجانب:



‎البالغين: سعر التذكرة 1450 جنيها.



‎الأطفال: سعر التذكرة 730 جنيهات.



الطلاب: سعر التذكرة 730 جنيهات.



يذكر أن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، كشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بنظام حجز تذاكر دخول المتحف للمصريين والأجانب، موضحًا آلية العمل بالنظام الإلكتروني المخصص لذلك.



وأوضح "غنيم" في تصريحات لمصراوي، أن نظام الحجز بالمتحف المصري الكبير يعمل وفق آلية تعرف باسم "الكوتة"، حيث يتم تخصيص حصة محددة لكل من الزوار المصريين والأجانب لضمان توزيع عادل للتذاكر وإتاحة الفرصة لجميع الفئات لزيارة المتحف.



وأضاف الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أن في حال كان الحجز متاحًا لفئة دون الأخرى، سواء للأجانب أو المصريين، فإن ذلك يعني ببساطة أن الكوتة المخصصة لإحدى الفئتين قد تم حجزها بالكامل.



ونفى "غنيم"، صحة ما تردد حول وقف حجز تذاكر المصريين أو الأجانب يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، مؤكدًا أن المتحف يفتح أبوابه بانتظام طوال الأسبوع أمام الزائرين من داخل مصر وخارجها، وأن جميع الحجوزات متاحة إلكترونيًا على مدار الساعة دون أي استثناءات زمنية.



وأكد أن إدارة المتحف المصري الكبير تسعى إلى تقديم تجربة زيارة متكاملة وسهلة، تتماشى مع مكانة المتحف كأحد أبرز الصروح الثقافية والسياحية في العالم.



