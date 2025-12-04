كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وقالت "الهيئة"، إنه حالة الطقس اعتبارًا من السبت المقبل 6 ديسمبر 2025، تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد بقيم تتراوح من 3-4 درجة، ويصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، لتكون درجات الحرارة العظمى على:

السواحل الشمالية: (19-20) درجة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: (20-21) درجة.

جنوب البلاد: (22-25) درجة.

ودرجات الحرارة الصغرى على:

السواحل الشمالية: (11-13) درجة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: (11-13) درجة.

جنوب البلاد: (8-13) درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد، بحسب بيانها، أن حالة الطقس الجمعة 5 ديسمبر 2025، تشهد شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى (من 2: 9 صباحاً) ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأوضحت أن حالة الطقس الجمعة تشهد أيضًا فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومحافظة البحر الأحمر وسيناء على فترات متقطعة.

وبينت أن طقس الجمعة يشهد نشاطًا للرياح أحيانًا، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس السبت 6 ديسمبر 2025 تشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وسيناء وخليج العقبة على فترات متقطعة.

وقالت، إن حالة الطقس من الأحد 7 ديسمبر إلى الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، تشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد على فترات متقطعة.

