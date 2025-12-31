هيئة الدواء تدشن كتاب "مصر والدواء.. رحلة عبر الزمن"

أعلن الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، تدشين كتاب الهيئة الجديد "مصر والدواء.. رحلة عبر الزمن" خلال حفل رسمي اليوم الأربعاء.

وقال في كلمته إن "الكتاب يُمثل فتح صفحة مضيئة من الذاكرة الوطنية، ويوثق لمسار تاريخي ممتد للطب والدواء في مصر، بوصفهما ركيزتين أصيلتين من ركائز الحضارة المصرية عبر العصور".

وأوضح الغمراوي أن "الكتاب لا يقتصر على كونه عملًا توثيقيًا، بل يعد شهادة وعي ووفاء لحضارة لم تنقطع، ورسالة واضحة تؤكد أن مصر كانت ولا تزال صانعة للتاريخ، لا شاهدة عليه فقط".

وأشار رئيس هيئة الدواء المصرية إلى أن قيمة الكتاب تتجلى في وضع الطب والدواء في قلب الهوية الوطنية، باعتبارهما جزءًا لا ينفصل عن مسيرة الدولة المصرية، ودليلًا على استمرارية الدور الحضاري لمصر في حماية صحة الإنسان وبناء المعرفة.

