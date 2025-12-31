أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت ملامح تحول وطني غير مسبوق في القطاع الصحي، تمثلت في القضاء على فيروس سي، والتعامل بكفاءة مع جائحة كورونا، وبناء منظومة صحية أكثر قدرة ومرونة، إلى جانب إنشاء مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما" كأحد أكبر وأحدث الصروح الدوائية في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته بحفل تدشين كتاب "مصر والدواء.. رحلة عبر الزمن"، حيث أوضح أن هيئة الدواء المصرية تؤدي دورها انطلاقًا من هذا الإرث الحضاري العميق، وبمسؤولية وطنية كاملة تهدف إلى ضمان مأمونية وجودة وفاعلية الدواء، ودعم التوطين الصناعي، وتعزيز إتاحة المستحضرات الدوائية الآمنة والفعالة للمواطنين، بما يواكب تطلعات الدولة نحو تحقيق الأمن الدوائي.

وأشار الغمراوي إلى أن هذه الجهود تُوجت بحصول مصر على مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية، لتصبح واحدة من 16 دولة فقط على مستوى العالم تحقق هذا الاعتماد، وهو إنجاز يعكس تطور المنظومة الرقابية الدوائية المصرية، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى الوصول إلى مستوى النضج الرابع في المستقبل القريب.

وأضاف أن مصر أصبحت أول دولة أفريقية تحقق هذا المستوى في تنظيم اللقاحات والأدوية وفق معايير منظمة الصحة العالمية، إلى جانب عضويتها في كبرى المنظمات التنظيمية الدولية، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في منظومة الرقابة الدوائية المصرية، ويؤكد مكانة مصر المستقبلية كمركز إقليمي ودولي لصناعة الدواء والابتكار، جامعًا بين أصالة التاريخ وحداثة العلم، ومجسدًا إيمانًا راسخًا بأن مصر التي علمت العالم الطب قادرة اليوم على قيادة المستقبل الدوائي بثقة واقتدار.

