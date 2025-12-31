وزير الري يتابع جهود حماية المحافظات من أخطار السيول والمياه الجارية

تلقي الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، تقريرا يستعرض جهود أجهزة الوزارة في مجال الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة لأخطار السيول .

وقال سويلم، إن مشروعات الحماية تهدف للحد من مخاطر السيول التي تحدث نتيجة للتغيرات المناخية، وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة لتعظيم الاستفادة من مياه الأمطار والسيول من خلال إنشاء سدود الإعاقة والبحيرات الصناعية لحصاد المياه واستخدامها في أغراض الشرب والزراعة في المناطق الصحراوية.

وأكد وزير الري، على مواصلة متابعة معدلات العمل في كافة المشروعات الجارية للحماية من أخطار السيول لضمان الالتزام بالجداول الزمنية والمواصفات الفنية، مع تذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية .

واستعرض التقرير، الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والمنتهية حتى الآن، إذ تم مؤخرا الانتهاء من عملية تطوير ورفع كفاءة سد الروافعة بمركز الحسنة بمحافظة شمال سيناء، كما تم الانتهاء من تأهيل ورفع كفاءة سدود (ميعر - الأخضر - الجيبي)، وأعمال حماية منطقة الزمايلة بوادي غرندل بمحافظة جنوب سيناء، وجارى العمل على إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز توجيه عند مخرج وادي بعبع بمحافظة جنوب سيناء بنسبة تنفيذ 85%، وجاري البدء في مشروع حماية التجمعات البدوية بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء .

وأضاف التقرير، أنه جاري الآن في محافظة البحر الأحمر مواصلة أعمال إنشاء عدد (3) بحيرات صناعية، ب الإضافة إلى حاجز توجيه وقناة صناعية لحماية مدينة مرسى علم (مرحلة أولى) بنسبة تنفيذ 40%.

وتابع التقرير: أنه يجري تنفيذ مشروعات أخرى لحماية دير الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، وحماية مدينة مرسى علم (مرحلة ثانية وثالثة)، ورفع كفاءة بحيرات وحواجز في وادي حوضين والحواشية .

وكشف التقرير، عن المشروعات الجارية في محافظة مطروح، موضحًا أنه تم البدء في مشروع إنشاء سد ركامي وعدد (5) حواجز ترابية وتأهيل حاجز قائم بوادي أم لشطان بمنطقة القصر .

وبين تقرير الري أيضًا، ما يجري الآن في محافظات الصعيد من مشروعات، إذ تشهد كل من: محافظات بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، وأسوان تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية، منها: عملية حماية أودية غراب وفقيرة بمحافظة بني سويف بنسبة تنفيذ 87%، وعملية حماية وادي السوايطة ووادي الشيخ حسن بمحافظة المنيا بنسبة تنفيذ 61%.

واستكمل التقرير بالإشارة إلى أعمال حماية البنية الأساسية لوادي الإبراهيمي، وإنشاء عدد (11) سد لحماية الوادي الأسيوطي بمحافظة أسيوط، وتنفيذ عدد (4) عمليات كبرى لإنشاء بحيرات صناعية وحواجز ترابية وسدود إعاقة لحماية وادي الكلاحين ووادي الزنبقة، بمحافظة قنا، وإنشاء بحيرة وحاجز ترابي وسد إعاقة لحماية مدينة القرنة الجديدة بمحافظة الأقصر بنسبة تنفيذ 74%.

واختتم التقرير، بذكر عملية تغطية مصرف سيل أسوان الرئيسي بطول 2.530 كم بنسبة تنفيذ 76%، وعملية حماية وادي متين القبلي والبحري بمحافظة الجيزة بنسبة تنفيذ 74%، بالإضافة لعملية حماية مشروع أبو سلطان الزراعي بنسبة تنفيذ 55%.

