كشف الدكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن الموقف التنفيذي لشبكة الجر الكهربائي في مصر، مؤكداً أن الهيئة تتولى تمويل وإدارة منظومة متكاملة تضم 4 خطوط مترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، بإجمالي أطوال تصل إلى 176 كيلومتراً وتخدم 101 محطة.

وقال جويلي، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن العمل يجري حالياً على قدم وساق في إنشاء الخط الرابع للمترو، والذي يمتد من منطقة حدائق الأشجار وصولاً إلى الفسطاط بطول 19 كيلومتراً، ليكون شرياناً جديداً يربط غرب القاهرة بقلبها.

وأضاف جويلي أن منظومة المترو الحالية تشمل الخط الأول (المرج - حلوان) بطول 44 كم، والخط الثاني بطول 21 كم، بالإضافة إلى الخط الثالث الذي يمتد من محطة عدلي منصور بطول 41 كم ويضم 34 محطة، لافتاً إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تتضمن الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق أن المرحلة الرابعة من قطار الـ LRT ستلعب دوراً محورياً في ربط مدينة العاشر من رمضان بطريق بلبيس، مع تكامل الخدمة مع محطة عدلي منصور التبادلية والعاصمة الإدارية، مؤكداً أن هذا الخط يشهد إقبالاً متزايداً من المواطنين، خاصة مع وصوله لقلب العاشر من رمضان.



وذكر أن انتقال الموظفين والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة جعل من الـ LRT وسيلة النقل الأساسية واليومية، حيث يسجل القطار ذروة تشغيله في الصباح الباكر مع توافد أعداد كبيرة من العاملين إلى مقار عملهم بالعاصمة.



وأشار إلى أن مؤشرات الإقبال في نمو مستمر، معلناً عن الجدول الزمني للمراحل القادمة، حيث من المقرر تشغيل محطتين ضمن المرحلة الثالثة في مارس 2026، على أن يتم تباعاً تشغيل المجموعات التالية من المحطات بفارق زمني يبلغ 6 أشهر بين كل مرحلة وأخرى.