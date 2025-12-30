نشأت الديهي: مصر تتحرك لحماية الأمن العربي.. واليمن ملف شديد التعقيد

قال الإعلامي نشأت الديهي إن الدولة المصرية تضع التطورات المتلاحقة في اليمن تحت مجهر الاهتمام البالغ، مشيداً بالدور المحوري والتعاون البناء الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة هذه الأزمة المعقدة، مؤكداً أن هذا التنسيق يمثل حجر الزاوية في الحفاظ على توازن الأمن القومي العربي واستقراره.

وأكد "الديهي"، عبر برنامجه "بالورقة والقلم" على شاشة "Ten"، أن الموقف المصري ثابت في دعمه للأمن القومي العربي كضرورة ملحة لا تقبل التهاون، ووصف الملف اليمني بأنه أحد أكثر القضايا الشائكة في المنطقة نظراً لتعدد القوى المتداخلة فيه وما يترتب عليه من ارتدادات إقليمية واسعة النطاق.

وأوضح أن الموقف الرسمي الذي أعلنت عنه القاهرة مؤخراً يترجم حرص مصر العميق على سلامة المؤسسات الوطنية اليمنية ووحدة أراضيها، كاشفاً عن وجود تحركات ودبلوماسية مصرية رفيعة المستوى تتواصل مع كافة الأطراف الفاعلة، بهدف حقن دماء الأشقاء وحماية مقدرات الشعب اليمني من الانهيار.

وأضاف الديهي أن مصر تخوض معركة حماية أمنها القومي في ظل ظرف تاريخي استثنائي، حيث قال إن الدولة تواجه ضغوطاً أمنية غير مسبوقة تشتعل على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للحدود المصرية، مشدداً على أنه لا توجد جبهة واحدة مستقرة تماماً، مما يفرض تحديات متزامنة تتطلب يقظة تامة لمواجهة هذه المخاطر.

واختتم أن الأمن القومي المصري بات في مواجهة مباشرة مع تهديدات متعددة المصادر، إلا أن الدولة تتحرك بوعي وحسم لتأمين مصالحها وحماية محيطها العربي.