"القومية للأنفاق" تكشف تفاصيل خطة تطوير الخط الأول للمترو

قال اللواء طارق جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، إن خطوط مترو الأنفاق الثلاثة في مصر تنقل نحو 2 مليون راكب يوميًا، موضحًا أن الخط الأول يعتبر الأعلى من حيث الكثافة بين خطوط المترو.

وأضاف جويلي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "قناة صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن أعمال تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق تستغرق نحو 6 سنوات، بهدف الحفاظ على كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للراكب.

وأشار رئيس القومية للأنفاق، إلى وجود تحالف من شركات مصرية وفرنسية يتولى تنفيذ أعمال تطوير الخط الأول، لافتًا إلى أن أعمال التطوير بدأت بالفعل منذ 6 أشهر.

