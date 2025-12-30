عودة "علاج الأسنان" للأعضاء.. قرارات جديدة لنقابة المحامين

كتب - أحمد العش:

عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مشتركًا مع النقباء الفرعيين على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية المتعلقة بانتخابات النقابات الفرعية المقبلة.

وأوضحت نقابة المحامين، أن الاجتماع جاء في ضوء الجهود المبذولة لتحقيق الصالح العام لمهنة المحاماة والمحامين وبما يضمن أن تجرى الانتخابات بما يحقق المقاصد والغايات النقابية المرجوة منها، مع مراعاة ما يترتب على إجرائها من آثار تنظيمية ونقابية.

وانتهى اجتماع اليوم، إلى إصدار بيان تضمن عددًا من القرارات والتوصيات، وفي مقدمتها وضع الضوابط التي تكفل إجراء انتخابات النقابة في سهولة ويسر، مع الحفاظ على جوهر العملية الانتخابية وتحقيق أهدافها، على أن يتم الإعلان عن هذه الضوابط تفصيليًا في وقت قريب.

وأضاف البيان، أنه تقرر عرض ميزانيات العملية الانتخابية على الجمعيات العمومية في توقيت يسبق إجراء الانتخابات، بما يتيح للأعضاء الاطلاع عليها وإبداء الرأي بشأنها عند إجراء العملية الانتخابية.

وأعلن مجلس المحامين، فيما يتعلق بالرعاية الصحية، عن إبرام بروتوكول الرعاية الصحية لتطبيق هذا النظام على النقابات الفرعية التي تقع في نطاق تطبيقه، مع نشر بيان بالمستشفيات والمعامل والعيادات المقدمة للخدمة على الموقع الرسمي للنقابة.

وشمل البيان أيضًا، قرار إعادة علاج الأسنان إلى منظومة العلاج التي تقدمها النقابة العامة للمحامين، وذلك عقب التنسيق مع المستشفيات التي سيتم التعاقد معها ضمن مشروع علاج الأسنان.

واختتم بيان نقابة المحامين، بالتأكيد على بدء تطبيق الدمغة الجديدة اعتبارًا من الأول من يناير 2026، تنفيذًا لقرار الجمعية العمومية الصادر في هذا الشأن.

