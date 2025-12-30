تناولت برامج التوك شو، اليوم الإثنين، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

أكد جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن حالة الركود التي يشهدها القطاع حاليًا إلى وصول السوق جائت نتيجة التشبع بعد موجة الشراء العشوائي الكثيف خلال العامين الماضيين.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على شاشة النهار: "توقعنا أن يصل السوق للتشبع في 2024 و2025، لأن 2023 شهد معدلات شراء عشوائية بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسر سارعت لشراء احتياجاتها خوفًا من استمرار ارتفاع الأسعار، مما أدى لتراكم المخزون لديها وتراجع الطلب الآن.

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عدم وجود أي خطط لزيادة أسعار الخبز المدعم أو السلع التموينية خلال العام المقبل 2026.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، أن الهدف الأساسي هو الحفاظ على الاستقرار الكبير الذي شهدته المنظومة في الفترة الماضية، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين دون المساس بأعبائهم المعيشية.

انتقد الإعلامي أحمد موسى ما وصفه بـ"دكاكين" حقوق الإنسان الممولة من الخارج، وتساءل عن ازدواجية المعايير في قضية الناشط علاء عبد الفتاح.

وقال خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "كيف يتم منحه الجنسية البريطانية والمطالبة بالإفراج عنه بينما هناك أشخاص في بريطانيا نفسها يُسجنون في قضايا أقل؟"، مؤكدًا أن الإنجليز يعلمون طبيعة تحريضاته ضد مصر.

أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن توجهات حكومية جديدة تهدف إلى إصلاح وهيكلة الهيئات الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى تبني استراتيجية طموحة لخفض الدين العام بنسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري.

وكشف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" عبر قناة "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، عن تفاصيل خطة دمج وإلغاء عدد من الهيئات الاقتصادية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مساء اليوم الاثنين، أن يسود غدًا طقس شديد البرودة في ساعات الصباح الباكر والليل، بينما تميل درجات الحرارة للدفء خلال النهار على أغلب الأنحاء.

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بأداء حارس مرمى منتخب مصر، مصطفى شوبير، بعد التعادل السلبي مع أنجولا في كأس الأمم الأفريقية، واصفة إياه بأنه "نجم المباراة" و"الشبل من ذاك الأسد.. حافظ على عرين المنتخب في أول ظهور إفريقي".