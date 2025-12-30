كشفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، عن آخر موعد لإنهاء إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود الخاصة بحجاج الموسم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت "الغرفة"، بحسب منشور لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، أن يوم 12 يناير 2026 هو الموعد النهائي لإنهاء إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود الخاصة بحجاج الموسم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعتمد من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

وشددت غرفة السياحة، على ضرورة الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة لإنهاء جميع الإجراءات دون أي استثناءات، مؤكدة أن عدم الالتزام بالموعد المعلن قد يضطر وزارة السياحة والآثار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها، خاصة ما يتعلق بقيمة التأمين المقدم من الشركات وإنهاء إجراءات التضامن، وذلك طبقًا لما ورد بالفقرة (ج) من البند ثالثًا الخاص بإجراءات وشروط التنفيذ.

وأهابت غرفة شركات السياحة بالشركات المنفذة لبرامج الحج الإسراع في استكمال إجراءات معاينة السكن وتوثيق العقود قبل الموعد المحدد بوقت كافٍ، بما يضمن انسيابية الإجراءات اللاحقة دون تأخير، ويحافظ على مصالح الحجاج، ويجنب الشركات أي جزاءات قانونية قد تُطبق حال المخالفة.

