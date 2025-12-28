شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: توجيه وزارة التنمية المحلية، تنبيهات مشددة إلى مختلف المحافظات في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والطقس السيئ خلال فصل الشتاء، كما أعلنت وزارة العمل اليوم عن توفير 1492 فرصة عمل حقيقية لشباب محافظة السويس في 22 شركة كبرى بالمحافظة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

العمل تعلن عن 1492 فرصة عمل بالسويس وتخطط لملتقى توظيفي موسع

أعلنت وزارة العمل اليوم عن توفير 1492 فرصة عمل حقيقية لشباب محافظة السويس في 22 شركة كبرى بالمحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بتكثيف الجهود لتوفير فرص عمل لائقة وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل.

بديل التوك توك.. أماكن ترخيص السيارة كيوت في القاهرة

بدأت محافظة القاهرة تشغيل السيارة "كيوت" كبديل حضاري للتوك توك، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل والقضاء على العشوائية، مع الحفاظ على مصدر رزق السائقين.

وأعلن د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بدء تنفيذ مبادرة استبدال مركبات "التوك توك" بسيارات "كيوت" الصغيرة، كبديل آمن ومرخص، بالمنطقة الشمالية كمرحلة أولى، على أن يتم تعميم التجربة في باقي المناطق حال نجاحها.

وزير الإسكان: اكتمال خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

أكد الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تسعى إلى التوسع في التخطيط العمراني، خاصة من خلال الاهتمام بإنشاء المدن الجديدة، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار وزير الإسكان، خلال اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد الشعراوي، إلى أن التوسع في إنشاء المدن الجديدة يهدف إلى تحقيق عدة مستهدفات، من أبرزها وقف التعدي على الأراضي الزراعية، واستبداله بنمو عمراني حضاري منظم، إلى جانب القضاء على العشوائيات في عدد كبير من المحافظات.

إلغاء طلبات التصالح بنهاية ديسمبر.. تنبيهات جديدة من محافظة القاهرة

أصدرت محافظة القاهرة تنبيهات مشددة فيما يخص طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، على مستوى أحياء العاصمة.

وتضمنت التنبيهات أنه في حالة التأخر عن هذا الموعد، سيتم إلغاء طلبات التصالح الخاصة بالمواطنين.

6 خطوات للحصول على شقة أو قطعة أرض من الإسكان بالتمويل العقاري

اتجهت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية في الفترة الأخيرة إلى دعم التمويل العقاري لمشروعات الهيئة بالمدن الجديدة، وتقديم تيسيرات تمويلية للعملاء الراغبين في شراء الوحدات المملوكة للهيئة.

وعقدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤخرا بروتوكول تعاون مع بنك المصرف المتحد وشركة الأولى للتمويل العقارى، بشأن تخصيص الأراضى والوحدات السكنية للفئات ذات الدخل المرتفع بنظام التمويل العقارى وعلى أقساط تصل لمدة 20 سنة.

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ

وجهت وزارة التنمية المحلية، تنبيهات مشددة إلى مختلف المحافظات في إطار الاستعداد لموسم الأمطار والطقس السيئ خلال فصل الشتاء.

وقد تم التنبيه، بالعمل على تقليل آثار المخاطر المحتملة، من خلال تحديث خطط مجابهة مخاطر الأمطار والسيول لموسم 2025/2026، والاستفادة من الدروس المستخلصة من المواسم السابقة.

صور.. حملة لإزالة جميع الأكشاك غير المرخصة بالقاهرة

أكد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن حملة إزالة الأكشاك غير المرخصة بكافة مناطق وأحياء القاهرة تأتي ضمن خطة المحافظة لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

وأضاف محافظ القاهرة، في بيان اليوم، أنه تم إزالة ما يقارب 60 كشكًا مخالفًا حتى الآن، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة لكافة الأكشاك غير المرخصة.

تفعيل الكارت الموحد لصرف التموين والخبز ببورسعيد في أبريل 2025

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية،

وبحسب بيان صحفي، وخلال الاجتماع، تم استعراض نبذة حول نتائج المرحلة الأولى لتطبيق كارت الخدمات الحكومية الموحد، والذي تم التنويه خلاله إلى أنه تم البدء في تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد ( باعتبارها محافظة رائدة في تطبيق المنظومة)، بدءا من أبريل 2025، ووصل إجـمـالي عـدد المستفيدين بها إلى نحو 41500 أسرة تموينية، كما تم استعراض ما تحقق حتى الآن في "استمارة تحديث بيانات المستفيدين"؛ تمهيدا للتوسع التدريجي في التطبيق على مستوى الجمهورية، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات وتعزيز حوكمة منظومة الدعم.

