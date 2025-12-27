تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، سير العملية الانتخابية التي تجرى اليوم وعلي مدار يومين لإنتخابات مجلس النواب في جولة الإعادة بالدوائر الـ19 الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرحلة الأولى في عدد (١٩) دائرة داخل(١٦٩٤) لجنة فرعية فى (٧) محافظات هى (الجيزة - الإسكندرية - الفيوم - أسيوط - قنا - سوهاج - البحيرة) ، حيث يتنافس (٧٠) مرشح علي (٣٥) مقعد.

وبحسب بيان الوزارة تلقت وزيرة التنمية المحلية تقريراً من الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة حوّل متابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظات من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالعاصمة الجديدة.

وأشار التقرير إلى انتظام عمليات تصويت الناخبين مع وجود مرور ميداني ومتابعة مستمرة لكافة المستجدات أولاً بأول من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية بالمحافظات وهناك تنسيقاً بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بمتابعة العملية الانتخابية للتصدي لأى مخالفات أو معوقات وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

ووجهت الدكتورة منال عوض بضرورة استمرار المتابعة من مركز السيطرة الموحد بالوزارة مع مراكز السيطرة وغرف العمليات والأزمات بالمحافظات و التعامل بصورة سريعة مع أي مشكلات يتم رصدها بالتنسيق بين المحافظات والجهات المعنية.

كما شددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة توفير كافة سبل الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية وتوفير المظلات وأماكن انتظار للناخبين وتقديم كل التسهيلات اللازمة خلال يومي الانتخابات (السبت والأحد) بما يساهم فى تسهيل الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقوقهم السياسية.

