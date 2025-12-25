أكد المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، أن احتفالية رأس السنة ستتحول إلى تقليد سنوي يشبه المدن الكبرى عالميًا.

وقال "عباس"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، إن الموقع المختار حول البرج الأيقوني ومنطقة الأبراج يهدف إلى خلق جو احتفالي أسري مناسب، مضيفًا أن الفعاليات ستبدأ من الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضح أن الاحتفالية تشمل: ألعاب نارية، درون شو، مظاهر الكريسماس، مع فقرات فنية، مشيرًا إلى أن ذروتها عرض الألعاب النارية عند البرج الأيقوني مع بداية العام الجديد.

وتابع رئيس شركة العاصمة الإدارية، أن التذاكر طُرحت بأسعار معقولة لتشجيع تجمع الأسر لا الربح، مؤكدًا نفاد تذاكر المراحل الثلاث التي أعلنت عنها "تذكرتي".

وأكد "عباس"، أن الاحتفالية ستحضرها نحو 15 ألف شخص وستخرج بصورة تليق بمكانة مصر وعاصمتها الجديدة، مشددًا على مشاركة نجوم مثل تامر حسني وتامر عاشور وإليسا.

اقرأ أيضًا:

موعد تطبيق زيادة غرامة السرعة الجديدة.. قريطم يكشف التفاصيل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2026.. الشروط والموعد والأوراق المطلوبة