خالد الجندي يحذر من التهاون في "الشبهات"

أكَّد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الحديث النبوي الشريف "الحلال بيّن والحرام بيّن" من أكثر الأحاديث التي يغفل الناس عن عمق معناها، مشيرًا إلى أن المشكلة الحقيقية تكمن في "المشتبهات" أو الأمور المشتبهة.

وأوضح "الجندي"، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" أن هذه المنطقة الرمادية بين الحلال والحرام تحتاج إلى وعي شديد وحساسية خاصة، لأنها تمثل مقام الورع، وهو مقام دقيق لا يحتمل التسرع أو الاستهانة.

وتابع: من أخطر ما يقع فيه الناس هو الخلط بين ما هو "حرام" شرعًا وما هو "عيب" بالعادة فقط، مؤكدًا أن الشبهات تتكاثر حين يغيب الدليل الواضح، وهنا يظهر معدن الإنسان ووجهته الحقيقية.

وضرب الشيخ الجندي، مثالًا توضيحيًا بالطريق الذي يُقال إن به خطرًا محتملًا، فالعاقل لا يغامر بنفسه اعتمادًا على كلام غير موثوق، بل يختار الطريق الآمن الذي أجمع الناس على سلامته.

وأكد أن هذا هو جوهر الحديث النبوي: "فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه"، داعيًا إلى الابتعاد عن مواطن الشك والالتزام بما هو واضح الحل.

