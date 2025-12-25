العرابي: لا نصر مُطلق في الحروب والدبلوماسية هي الحل

قال السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ، رئيس شرف مؤتمر الفكري العربي، إن الفترة الراهنة والمقبلة ستشهد شراسة بشكل أكبر ضد التواجد العربي وهجرة العرب إلى الغرب، لذا علينا أن نبذل الجهد لمواجهة مثل هذه الأمور وتعزيز الصورة العربية.

وأضاف "العرابي"، خلال كلمته بمؤتمر الفكر العربي "صورة العرب وحوار الثقافات - رؤى مستقبلية"، الذي عُقد اليوم بمقر جامعة الدول العربية، أن حوار الثقافات هو الأمر الأصح خاصة في ظل اندثار الحضارات، وتنامي اليمين المتطرف في دول غربية كثيرة ، مؤكدًا أنه يجب مخاطبة الغرب عن طريق اندماج المنظمات لإعطاء صورة إيجابية عن الدول العربية وضرورة تكاتف الجهود لتحسين الصورة.

وشدد السفير محمد العرابي، على أهمية القوة الناعمة للدول العربية، مؤكدًا على أن حوار الثقافات أهم من مفاهيم حوار الحضارات وعلينا جميعًا الاستثمار في الثقافات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أنه في ظل العالم المتوتر سريع الأحداث، لا سيما فيما تشهده العلاقات السياسية بين دول العالم، يجب أن يعلم الجميع أنه لا يوجد نصر مُطلق أو هزيمة كاملة بالنسبة للمشاحنات العسكرية الدائرة في دول العالم وخاصة أوكرانيا وحرب غزة، ويجب أن تتخذ الدول مسارًا دبلوماسيًا لمنع تفاقم الأزمات والحروب بدلًا من النزاعات العسكرية التي تستنزف طاقات الدول دون جدوى.

وأوضح أن العرب قوة فاعلة سياسية واقتصادية وثقافية مهمة في المنطقة، والفترة القادمة تستلزم نشاطًا أوسع من منظمات المجتمع المدني والدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية في مختلف الدول العربية لإنهاء نقاط التوتر الموجودة في العالم، لا سيما بعد الحملة الشرسة التي تواجهها الدول العربية من قبل بعض الدول الغربية التي فرضت قيودًا صارمة وإجراءات صعبة ضد الهجرة العربية إليها.

