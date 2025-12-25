إعلان

رابط وخطوات الاستعلام عن أماكن مكاتب العمل

كتب : محمد أبو بكر

04:39 م 25/12/2025

وزير العمل محمد جبران

أتاحت وزارة العمل، إمكانية الاستعلام عن أماكن مكاتب العمل المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وبحسب وزارة العمل، فإنه يمكن معرفة أماكن مكاتب العمل في كافة أنحاء الجمهورية من خلال موقع وزارة العمل الرسمي، من هنا.

وتتواجد مكاتب العمل، في محافظات القاهرة والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والإسماعيلية، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والسادس من أكتوبر، وحلوان.

