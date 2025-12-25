رابط وخطوات الاستعلام عن أماكن مكاتب العمل

أتاحت وزارة العمل، إمكانية الاستعلام عن أماكن مكاتب العمل المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وبحسب وزارة العمل، فإنه يمكن معرفة أماكن مكاتب العمل في كافة أنحاء الجمهورية من خلال موقع وزارة العمل الرسمي، من هنا.

وتتواجد مكاتب العمل، في محافظات القاهرة والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، والقليوبية، وكفر الشيخ، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والإسماعيلية، والجيزة، وبنى سويف، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والوادى الجديد، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والسادس من أكتوبر، وحلوان.

اقرأ أيضًا

موعد تطبيق زيادة غرامة السرعة الجديدة.. قريطم يكشف التفاصيل

قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة إبريل 2026.. الشروط والموعد والأوراق المطلوبة

"إعلام الوزراء" يوضح حقيقة بيع مصانع الغزل والنسيج بعد "مليارات تطويرها"