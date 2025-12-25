استقبلت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي السفير بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، والمستشار محمود فوزي لمناقشة موقف الجهود الدبلوماسية المصرية في مواجهة ملف حقوق الإنسان، إلى جانب متابعة ما أنجزته الدولة في هذا الملف في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان و وضع الملف الحقوقي على المستوى الإقليمي، وقياس مدى التقدم الذي حققته الدولة فيه.

ورحب النائب عبدالهادي القصبي رئيس اللجنه بالحضور مؤكدا على أن الجهد المبذول من قبل أداء الوزير في ظل أزمات وصعوبات إقليمية ودولية يشهدها العالم ودور الدبلوماسية المصرية في المشتركات الدولية وطرح القضايا.

ورحب وزير الخارجيه السفير بدر عبد العاطي بالسادة النواب ورئيس اللجنه ووكيل مجلس الشيوخ النائب اللواء أحمد العوضي.

وطالب وزير الخارجية، بتكثيف حهود الدبلوماسية البرلمانية والاشتباك مع البرلمانيات الخارجية لطرح الرؤية والقضايا المختلفه مرحب بجهودها قائلا نطالب بتكثيف الزيارات البرلمانية.

وأوضح السفير بدر عبدالعاطي جهود الدبلوماسية المصرية مؤكدا علي وجود استحقاقات هامه و دور مصر المؤثر في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة ملف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة أننا نرى إن مصر مستهدفه ونحن نعمل جاهدين على تعزيز دور مصر فيء هذا الملف.