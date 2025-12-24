القاهرة - أ ش أ:

يتوقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، يعود شديد البرودة ليلًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وكذلك شمال الصعيد ووسط سيناء، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية؛ أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 21 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 11

وادى النطرون 21 09

كفر الشيخ 20 10

بلطيم 19 11

المنصورة 21 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 10

طنطا 20 10

دمياط 20 12

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 22 10

السويس 21 10

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 24 11

نخل 19 06

كاترين 15 02

الطور 23 11

طابا 21 10

شرم الشيخ 26 16

الغردقة 25 15

الإسكندرية 21 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 19 08

رأس غارب 25 13

سفاجا 24 13

مرسى علم 25 14

الشلاتين 26 19

حلايب 24 19

أبو رماد 25 19

مرسى حميرة 25 18

أبرق 26 17

جبل علبة 25 18

رأس حدربة 24 19

الفيوم 21 10

بني سويف 21 10

المنيا 22 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 09

قنا 25 09

الأقصر 26 10

أسوان 26 14

الوادي الجديد 23 07

أبوسمبل 25 13