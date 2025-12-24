محمود سعد يعلق على تغليظ عقوبات مخالفات المرور.. ماذا قال؟

كتب أحمد العش:

قال الإعلامي محمود سعد، إن فكرة أن يصبح الشخص مسؤولًا عن تحسين البيئة المحيطة به تبدأ من الفرد نفسه، مؤكدًا أن النظافة والانضباط لا علاقة لهما بالوضع الاقتصادي أو مستوى الفقر.

وأضاف سعد خلال بث مباشر على قناته الرسمية على يوتيوب، أنه لم يكن يتخيل قبل عدة سنوات أنه سيجلس في منزله في "جاردن سيتي" ويتحدث بحرية عن هذه القضايا، مشيرًا إلى أن حياته المهنية كانت مليئة بالمناسبات والضغوط لكنه الآن يجد الوقت لمناقشة موضوعات تهم المواطن بشكل مباشر.

وتطرق إلى موضوع مخالفات المرور وفرض غرامات مرتفعة على المخالفين، من بينها رمي القمامة من السيارات وتجاوز السرعة، موضحًا أن التشدد في تطبيق القوانين وحده لا يكفي، إذ يجب أن يصاحبه وعي وثقافة عامة، مضيفًا: "لا يمكن الاعتماد على العقوبات فقط، الحل يبدأ من سلوك الفرد نفسه".

وأشار محمود سعد إلى أن مشاهداته أثناء السفر خارج مصر جعلته يلاحظ الفرق الكبير في الانضباط والنظام في الشوارع، وهو ما دفعه للتأكيد على أهمية الالتزام بالقواعد البسيطة مثل: وضع الورق في القمامة أو الاحتفاظ بالمخلفات في الجيب لحين التخلص منها بشكل مناسب.

لمزيد من التفاصيل عن قرار الحكومة بتغليظ مخالفات المرور.. اضغط هنا

وتحدث عن زيارته لبعض المدن المصرية مثل: المنصورة، إذ لاحظ تفاوتًا بين النظافة والتنظيم في بعض المناطق مقارنة بالقاهرة، مؤكّدًا أن الحل يبدأ من تحسين الثقافة العامة، وتطبيق القوانين بشكل صارم ومنظم، مضيفًا: "الشارع النظيف والنظام في المرور ليسا مسؤولية الشرطة وحدها، بل مسؤوليتنا جميعًا".

وأكد الإعلامي محمود سعد على أن تغيير الثقافة العامة في المجتمع، وممارسة الانضباط الشخصي في كل جانب من جوانب الحياة، هو السبيل لتحقيق بيئة أكثر نظافة وأمانًا، بعيدًا عن الاعتماد فقط على الغرامات أو العقوبات القانونية.