مدبولي: الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، بمقرها في العاصمة الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتقديم أخلص التهاني للشعب المصري؛ بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، متوجهًا إلى جميع المواطنين الأقباط بخالص الأمنيات بأن يعيد الله عليهم هذه المناسبات بالخير والتوفيق.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا الأسبوع؛ لمتابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، وآليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع أسفر عن توجيهات للرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، ولذا فيجب علينا كحكومة المضي قدمًا في كل الجهود المبذولة لإسراع الخطى في هذا الشأن، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الزيارة التي قام بها على رأس وفد رفيع المستوى لجمهورية لبنان، التي استهدفت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، حيث أشار إلى أن هذه الزيارة كانت مثمرة؛ إذ تضمنت مباحثات مهمة مع دولة رئيس وزراء جمهورية لبنان، بالإضافة إلى جلسة مباحثات موسعة تم خلالها مناقشة سبل توطيد العلاقات بين مصر ولبنان في مختلف المجالات، وشرُفت باستقبال رئيس الجمهورية اللبناني، وتضمنت لقاء رئيس مجلس النواب اللبناني.

وقال رئيس الوزراء: شرفت بحضور لقاء العمل الاقتصادي، الذي عقد بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت، بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال؛ حيث تم طرح العديد من الاستفسارات من جانب المستثمرين اللبنانيين، حول التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، لا سيما ما يتعلق بالبرنامج الوطني مع صندوق النقد الدولي؛ حيث تم تناول هذه الأمور بمنتهى الوضوح والشفافية؛ لاستفادة الجانب اللبناني منها.

وأشار رئيس الوزراء، بمناسبة الحديث عن صندوق النقد، إلى التوصل إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي -على مستوى الخبراء- حول المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن الاقتصاد الوطني حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص الشريك الاستراتيجي الرئيسي في مختلف أنشطة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن الإصلاحات الهيكلية نتج عنها تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية مع نظرة مستقبلية محفزة للاستثمار.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء إلى الحديث عن جولته الميدانية التي قام بها أمس لعدد من قرى مركز الصف بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة في مختلف محافظات الجمهورية، التي تعد أعظم مشروع في القرن الحادي والعشرين بالنسبة للدولة المصرية، لخدمة أكثر من 60 مليون مواطن في القرى المستهدفة.

وقال مدبولي: لمسنا خلال جولاتنا بالقرى في مختلف المحافظات تطورًا ملموسًا في حياة المواطنين بتلك القرى، خصوصًا في مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحيّ، والصحة والتعليم، وغيرها من المجالات الأخرى، وهناك مؤشرات إيجابية للغاية عما تحقق في هذه المبادرة حتى الآن، ونحن مستمرون في المضي قدمًا نحو تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، ونستطيع القول إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وفرت حياة كريمة بالفعل لملايين المواطنين، من خلال إحداث نقلة نوعية حقيقية في مختلف الخدمات يمكن أن يلمسها الجميع على أرض الواقع.

ووجه رئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير لجميع القائمين على مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مختلف مواقع العمل، كما وجه لهم التحية على إصرارهم على مواجهة التحديات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ، مشيرًا إلى مواصلة الرئيس المتابعة الدورية لكل تفاصيل المشروعات، لدفع العمل بها والإسراع من الانتهاء منها.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه بدخول علامة "تاجTAJ" "" إلى السوق المصرية عبر مشروع إحياء فندق "كونتيننتال التاريخي"، مشيدًا بنجاح قطاع الأعمال العام في هذا الشأن، مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة المتنامية للمؤسسات الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري ومناخ الاستثمار الذي يشهد نجاحًا واضحًا في جذب كبريات الشركات العالمية لضخ استثماراتها في مصر.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آخر مستجدات منظومة التصويت الإلكتروني لانتخابات الأندية الرياضية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه المنظومة تتم وفق بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة، في إطار العمل على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة وزيادة كفاءة وفعالية عملية الانتخابات بما يتسق مع مستهدفات الدولة لتعزيز التحول الرقمي.

وأضافت المشاط أن عملية التصويت تتم باستخدام أجهزة حاسوب مزودة بشاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين، ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني؛ خصوصًا في عملية فرز واحتساب الأصوات، بما يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.

وقدمت الوزيرة ملخصًا عن أعمال التصويت الإلكتروني بنوادي: الزهور، وهليوبوليس، والمعادي، والجزيرة؛ حيث أشارت إلى أنه تم -حتى الآن- تنفيذ منظومة التصويت الإلكتروني في أكثر من 32 عملية انتخابية بالنقابات، والاتحادات، والأحزاب والجمعيات، كما تم تنفيذ أول انتخابات للأندية بمنظومة التصويت الإلكتروني بنادي الزهور ونادي هليوبوليس وبرلمان الطلائع بالمدينة الشبابية بمحافظة الإسكندرية، ثم ناديي الجزيرة والمعادي الرياضيين.