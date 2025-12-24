أسامة الأزهري يكشف عن فلسفة كاملة تقف خلف الإباحية والمثلية

كتب- أحمد العش:

قال الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إن ما نشهده اليوم من تسارع في انتشار الإباحية الجنسية وما يرافقها من قضايا؛ مثل: المثلية والجدل المثار حولها، ليس ظاهرة عابرة؛ بل جزء من تحول فلسفي وفكري أعمق.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال لقاء حواري في صالون ماسبيرو الثقافي، أن هذه الظواهر ترتبط بتداعيات خطيرة؛ منها التنمر والتحرش والاغتصاب، ما يعكس مشكلات مجتمعية واسعة تنتج عن هذا البعد الفكري والثقافي.

وأضاف الأزهري أن جذور هذه الفلسفة يمكن تتبعها إلى مفكرين كبار؛ مثل: كوكو، الذين أسسوا لبعض المقدمات النظرية، ثم تحولت إلى أدوات عملية للترويج في أفكار برنيز، وأصَّل لها فرويد؛ لتصبح اليوم جزءًا من فلسفة الاستهلاك وفلسفة الإباحية.

وأكد الدكتور أسامة الأزهري أن هذا الواقع يتطلب وعيًا مجتمعيًّا وثقافيًّا لمواجهة التأثيرات السلبية لهذه التيارات الفكرية، مشددًا على أهمية التربية الدينية والأخلاقية كأساس لمواجهة الانحرافات السلوكية والاجتماعية.

