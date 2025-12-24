أعلن المتحف المصري بالتحرير، عن مجموعة من التعليمات والإرشادات المنظمة لزيارة المتحف، وذلك في إطار حرصه على ضمان زيارة آمنة لجميع الزوار، والحفاظ على سلامة القطع الأثرية التي تمثل كنوز الحضارة المصرية.

وأوضح المتحف، بحسب منشور له على "فيس بوك"، أن هذه التعليمات تأتي ضمن جهود الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحسين التجربة المتحفية الشاملة، مؤكدًا ضرورة التزام الزائرين بالقواعد المنظمة للزيارة والمعلنة على اللوحات الإرشادية بالحديقة الخارجية والواجهة الرئيسية ومسار الزيارة وجميع أرجاء المتحف.

وشدد على أهمية الالتزام بمسار الزيارة المحدد من قبل إدارة المتحف، ومنع لمس الآثار المعروضة أو الواجهات الزجاجية (الڤتارين) حفاظًا على التراث الوطني للأجيال القادمة، مع ضرورة الالتزام بالهدوء التام داخل القاعات لتوفير أجواء مناسبة للتأمل والاستمتاع بالمقتنيات الأثرية، إلى جانب الالتزام بتعليمات أمناء الآثار ومسؤولي الأمن لضمان سلامة الزوار والمقتنيات.

وأشار إلى وجود عدد من الممنوعات داخل قاعات العرض، من بينها حظر التدخين بجميع أقسام المتحف، ومنع استخدام الكشافات اليدوية أو مؤشرات الليزر أو مكبرات الصوت، وذلك حرصًا على سلامة القطع الأثرية وراحة الزائرين.

وأوضح أن دخول المتحف يخضع لإجراءات أمنية تشمل التحقق من هويات الزوار، وفحص الحقائب الشخصية، مع ضرورة إبراز التذاكر سارية الصلاحية أو وثائق الإعفاء الرسمية المعتمدة.

