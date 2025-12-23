أشاد الدكتور محمد سليم، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في تنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، موجِّهًا الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على متابعته الدقيقة والمستمرة لهذا الملف المهم .

وأشاد سليم، في بيان له اليوم الثلاثاء، بتأكيد رئيس مجلس الوزراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل تأتي على رأس أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة الإسراع في تعميمها على جميع محافظات الجمهورية، وضم أكبر عدد ممكن منها تباعًا، مع العمل في الوقت ذاته على ضمان الاستدامة المالية للمنظومة؛ بما يكفل استمرار تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين دون أعباء إضافية.

وأكد وكيل لجنة الشؤون الإفريقية أن المبادرات الرئاسية الصحية التاريخية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية، نجحت في إنقاذ الملايين من المرضى وعلاجهم بالمجان، وهو ما يعكس التزام القيادة السياسية بحق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة، باعتبارها إحدى ركائز بناء الإنسان المصري.

وتقدَّم الدكتور محمد سليم بـ6 اقتراحات للحكومة لتنفيذ وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وفقًا للتكليفات الرئاسية؛ أبرزها :

1- الإسراع في الانتهاء من البنية التحتية الصحية بالمحافظات الجديدة المستهدفة.

2- توفير التمويل المستدام للمنظومة دون المساس بجودة الخدمة.

3- التوسع في تدريب الكوادر الطبية والإدارية على آليات التشغيل الحديثة.

4- تعزيز التحول الرقمي وربط جميع الجهات الصحية إلكترونيًّا.

5- تكثيف حملات التوعية للمواطنين بحقوقهم داخل المنظومة.

6- ضمان تطبيق معايير الجودة والاعتماد داخل جميع المنشآت الصحية المنضمة.

وأعرب سليم عن ثقته التامة في قدرة الحكومة، وبصفة خاصة الدكتور خالد عبد الغفار، وجميع المنتمين إلى المنظومة الصحية من أطباء وأطقم تمريض وصيادلة، داخل جيش مصر الأبيض، الذين أثبتوا كفاءة غير مسبوقة داخل مصر وخارجها، في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل باحترافية ومهنية بعد نجاحها في المحافظات التي تم تنفيذها بها، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مجرد إصلاح صحي، بل مشروع وطني حضاري يعكس إرادة سياسية صادقة لبناء دولة حديثة تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها، مشددًا على أن تعميم هذه المنظومة سيُعد نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الرعاية الصحية المصرية، ورسالة واضحة بأن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في حماية الإنسان وصون كرامته.

