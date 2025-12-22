تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

النائبة أميرة صابر تكشف أسباب اعتراضها على قانون الكهرباء

أعربت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تحفظها على مشروع تعديل قانون الكهرباء، مؤكدةً أن سبب اعتراضها الرئيسي يرتكز على مبدأ العدالة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار": "من اختصاصاتنا الرئيسية قياس الأثر التشريعي، وعند دراسة المشروع وُجدت نقاط تطرح تساؤلات جوهرية".

هل تسبب النمل الأبيض في انهيار المباني بقرى الأقصر؟.. الزراعة توضح

أكد المهندس محمد فؤاد، وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن حشرة النمل الأبيض هي كائن طبيعي متواجد في المناطق الجبلية وليست ظاهرة طارئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" عبر قناة "القاهرة والناس"، أن هذه الحشرة تعيش في أعماق التربة وتتغذى على المواد المحتوية على السليلوز كالخشب.

هل سيتم التصالح في قضايا مخالفات الكهرباء بأثر رجعي في القانون الجديد؟

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء لا يهدف إلى جمع حصيلة مالية من المصالحات بل إلى تجنب إحالة أي مواطن للمحاكمة الجنائية.

وقال فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار"، إن التصالح يُعد الطريق الأسرع والأيسر لتحقيق العدالة، مضيفًا أنه مشابه لجرائم المرور التي تنتهي غالباً بالمصالحة دون اللجوء إلى المحكمة إلا في حالات نادرة جدًا.

المستشار محمود فوزي يكشف السبب الرئيسي لتعديل قانون الكهرباء

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يستند إلى مبدأ دستوري أساسي هو المساواة أمام القانون، حيث يُعامل الاستيلاء على التيار الكهربائي كجريمة واحدة بأركان قانونية موحدة بغض النظر عن مرتكبها.

وقال فوزي في مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار"، إن التعديلات تغلظ العقوبات الجنائية على سارقي التيار أو من يسهلون ذلك، مضيفًا أن القانون يخاطب موظفي الكهرباء والمواطنين على حد سواء لضمان العدالة.

97% من عمال "السكري" مصريون.. العضو المنتدب تكشف تفاصيل الشراكة في أكبر منجم ذهب

أكدت المهندسة هدى منصور، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مناجم السكري للذهب وممثلة الشركة الأجنبية المالكة، أن منجم السكري يُعد مشروعًا قوميًا لمصر يعتمد بشكل أساسي على الكوادر الوطنية.

وقالت منصور في لقاء من داخل منجم السكري مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن 97% من العاملين مصريون مقابل 3% فقط أجانب، مضيفة أنها فخورة بقيادة هذه المنظومة المتكاملة التي تُبرز قدرة المصريين على إدارة أحد أكبر مناجم الذهب عالميًا.

هل كانت تقصد بيع أولادها فعلاً؟.. أميرة تروي قصة يأسها

أكدت أميرة عبده، صاحبة فيديو عرض أطفالها للبيع، أنها لم تقصد أبداً بيع أولادها وأن الكلام جاء من شدة اليأس، قائلة: الدافع وراء الفيديو كان "ضعفي وقلة حيلتي" في مواجهة الأزمات المالية.