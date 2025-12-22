أكد المفكر السياسي عماد الدين أديب أن العلاقات المصرية الخليجية لعبت دورًا مؤثرًا في 2025.

وقال أديب في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إن مصر حافظت على توازن دقيق في العديد من الملفات المشتركة مع الدول الخليجية خاصة الإمارات والسعودية وقطر، مضيفًا أن الدبلوماسية العربية في وزارة الخارجية بقيادة الدكتور بدر عبد العاطي أولت اهتمامًا أكبر للشأن العربي.

أوضح أديب أن التنسيق مع السعودية والإمارات وقطر بالغ الأهمية لمصلحة الأمن القومي المصري والتنمية، مشيرًا إلى أن المصالح المصرية تركز في المنطقة العربية وليس أمريكا أو أوروبا فقط.

وتابع المفكر السياسي عماد الدين أديب أن أهم أسواق التصدير المصرية هي الإمارات ثم السعودية ثم إيطاليا، مشددًا على أن بيع الأرض أو تحويل الديون إلى استثمارات أمر شائع في 210 دول العالم من أمريكا إلى ألبانيا.

وردًا على سؤال عن الحساسية المصرية من الاستثمارات الخليجية وبيع الأراضي، أجاب أديب: "احنا مش مخترعين، ولسنا الدولة الوحيدة في 210 دول في العالم اللي بتعمل ده".

وأشار إلى أن رفض بيع الأرض أو تحويل الديون يعني الدفع من الموازنة، مما يقلل الإنتاج والصادرات، معربًا عن رفضه فكرة أن الأرض غير قابلة للبيع، مضيفًا: "مش عايز تحول الديون إلى مشروعات؟ طيب بلاش، ادفع.. بس هتدفع منين؟ من الموازنة؟".

وأوضح أن خدمة الدين "واكلة كل حاجة"، مما يجعل تحويل الديون لاستثمارات منتجة هو الخيار العملي المتاح.