أكد المفكر السياسي عماد الدين أديب أن التحديات المقبلة تتطلب فريقًا حكوميًا كامل الكفاءة من البداية إلى النهاية، "زي فريق الكورة محتاج 11 لاعيب ممتاز مش 3 أو 4 فقط.. الفريق اللي هيواجه التحديات الجاية لازم يكون كله على مستوى عالمي".

ودعا أديب في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، إلى تغيير جذري في عقلية إدارة الدولة وتحويلها نحو نموذج "إدارة الشركات"، مع التركيز على النتائج والمساءلة.

وأضاف: "عايز تحسبها بالأرقام؟ أجيب وزير ياخد 10 أو 20 ألف جنيه بس يكون مش عارف يعمل قرار فيخسرني مليارات؟ طب ما أفكر بعقل شركة"

وتابع: "هات أحسن ناس بأعلى مرتب عشان أفضل نتائج ، وأعمل معاهم عقد شركة فيه التارجيت اللي انت عايزه".

وأشار أديب إلى نموذج الملك الراحل الحسين بن طلال في الأردن، حيث كان "يكتب خطاب تكليف للحكومة محدد فيه واحد، اثنين، ثلاثة بالأرقام ولما الوزارة كانت بتفشل في تحقيق ده كان بينشر جواب يبدأ بـ'لقد خيَّبتم أملنا'".

وأكد أن أي حكومة في العالم "قبل ما تقدم برنامجها للبرلمان، يجب أن يكون لها محددات في الإنجاز"، وليس أن يظل الرئيس هو من يتابع التفاصيل يوميًا.