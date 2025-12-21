إعلان

هل كانت تقصد بيع أولادها فعلاً؟.. أميرة تروي قصة يأسها

كتب : حسن مرسي

09:28 م 21/12/2025

الأطفال

أكدت أميرة عبده، صاحبة فيديو عرض أطفالها للبيع، أنها لم تقصد أبداً بيع أولادها وأن الكلام جاء من شدة اليأس، قائلة: الدافع وراء الفيديو كان "ضعفي وقلة حيلتي" في مواجهة الأزمات المالية.

وقالت أميرة في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، إن طليقها تخلى عنها وعن الأولاد منذ 6 سنوات ولا يرسل نفقات لهم، مضيفة أن تراكم الإيجار وفقدان عملها دفعاها لليأس.

أوضحت أميرة أن صاحب الشقة رفع قضية إخلاء بسبب تأخر إيجار 3 أشهر فقط بقيمة 80 جنيهًا، مشيرة إلى أن تنفيذ الحكم جاء مفاجئًا دون إنذار مما أدى إلى إخراجها وأطفالها إلى الشارع.

وتابعت أميرة عبده أنها كانت تعمل في مركز تجميل براتب بسيط ينفق معظمه في المواصلات، مؤكدة أن الفيديو كان صرخة استغاثة من ضعفها وليس نية حقيقية لبيع الأطفال.

وأشارت إلى أن وزير العمل وعد بفرصة عمل مناسبة، معرباً عن شكرها للدعم الذي تلقته بعد الفيديو، مشددة على أنها لن تكرر مثل هذا التصرف أبداً مهما كانت الظروف.

تامر أمين أميرة عبده صاحبة فيديو عرض أطفالها للبيع

