البلوجر علي حسن يوضح: قرار سحب الجنسية كان تشابه أسماء

كتب- حسن مرسي:

04:33 ص 21/12/2025

البلوجر علي حسن

علق البلوجر علي حسن على قرار بسحب الجنسية المصرية من شخص يحمل نفس الاسم، مؤكدًا: "الموضوع طلع تشابه أسماء، الحمد لله إنه مش أنا".

وأوضح أن الشخص المستهدف بالقرار، "علي حسن عبد العزيز"، هو شخص غيره تمامًا ويختلف معه في اسم الأب واسم الأم والرقم القومي.

وأعرب البلوجر عن ارتياحه لأن الأمر لم يمسه شخصيًا، مشيرًا إلى أن خبر سحب الجنسية من أي مواطن "موضوع يضايق".

واستهجن فكرة سحب الجنسية من أي مصري: "القرار صادم لأي شخص يعكس شعور رهيب بالقلق".

وأكد البلوجر أنه أراد من خلال الفيديو توضيح الحقائق ومنع انتشار المعلومات المضللة، مشيرًا إلى أن الخبر انتشر "انتشار النار في الهشيم".

البلوجر علي حسن سحب الجنسية مجلس الوزراء

