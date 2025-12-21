كتب- أحمد عبدالمنعم:

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، جلساته العامة اليوم الأحد الموافق 21 ديسمبر 2025، وذلك ضمن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

وتبدأ أعمال الجلسة الخامسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث يستهل المجلس جدول أعماله بالنظر في الاعتذارات، ثم التصديق على مضابط الجلسات السابقة، يلي ذلك استعراض الرسائل الواردة إلى المجلس.

ويناقش المجلس خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم (87) لسنة 2015.

كما يناقش المجلس، تقرير لجنة الشباب والرياضة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1987، الخاص بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.