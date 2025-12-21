كتب- نشأت علي:

شهد الأسبوع الماضي آخر أيام العمل بمبنى مجلس النواب القديم، وانتقل جميع الموظفين إلى المبني الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تزامنًا مع اقتراب انطلاق الفصل التشريعي الثالث للمجلس.

ويرصد مصراوي أبرز المعلومات عن مبنى البرلمان الجديد بالعاصمة الإدارية، والذي حصل علي جائزة مجلة " اي - أن - آر" الأمريكية كأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية عن مشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت أبرز المعلومات كالتالي:-

- يعد مجلس النواب بالعاصمة الجديدة من أكبر البرلمانات بمنطقة الشرق الأوسط، وتمّ تشييده على مساحة 26 فدانًا.

- يقام المبنى على مساحة تصل لنحو 109 آلاف متر مربع.

- يتضمن مبني البرلمان القاعة الرئيسية وتسع 1000 عضو.

- يعلو المبنى قبة ضخمة بقطر 55 مترًا وارتفاع 65 مترًا.

- يضم المبنى الرئيسي 720 مكتب تتسع لنحو 3200 موظف.

- يشتمل المبنى على 3 أجنحة رئيسية، فيما يضم مبنى البرلمان قاعات استماع، والمركز الإعلامي، ومركز معلومات، ومركز تدريب.

- يحتوي المقر على مبانٍ خدمية من بينها مركز طبي ومركز شرطة ومسجد وآخر للإطفاء، ومسطحات خضراء.

- يضم المبنى عددًا من القاعات المتطورة، أبرزها قاعة اللجنة العامة المجهزة بشاشات وميكروفونات وأنظمة ترجمة فورية، وتتسع لـ 42 عضوًا على الطاولة الرئيسية مع إمكانية إضافة مقاعد إضافية.

- يرتبط المبنى مباشرة بالبنية الأساسية للعاصمة الإدارية، إذ يعتمد على محطات الكهرباء المركزية، وشبكات التكييف المركزي.

- يحتوي على جراج ذكي على مستويين تحت الأرض بسعة 1500 سيارة.

- تصميم البرلمان وفقا الشركة المنفذة جاء بطابع مودرن حديث مع دمج لمسات فرعونية في الأعمدة والتاج المستوحى من زهرة اللوتس، ليتناغم مع الهوية المصرية.

- حصل المبنى على جائزة أفضل مشروع حكومي لعام 2021 من مؤسسة Engineering News-Record الأمريكية العالمية.