قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث السابق باسم مجلس النواب، إنه من المنطقي مع اقتراب أداء البرلمان الجديد اليمين الدستورية مطلع العام المقبل، أن تكون هناك حكومة جديدة تتعامل مع هذه المرحلة التشريعية.

وأضاف في حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن ذلك يعتبر من "طبيعة الأمور" في مثل هذه الأوقات السياسية.

وأكد حسب الله، أن الحكومة الحالية بذلت جهودًا وأنجزت في ملفات، إلا أن التحديات المتبقية تتطلب في تقديره الشخصي "دمًا جديدًا وشخصية جديدة تقود الحكومة".

وتابع أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحالي، يحظى بكل الاحترام، "لكن اعتقد أنه بذل كل ما في وسعه".

وأشار المتحدث السابق لمجلس النواب إلى أن التطلع لتغيير الحكومة ليس مجرد رأي نخبوي، بل هو انعكاس لرغبة شعبية.

وأوضح أنه لو سُئل أي مواطن في الشارع بشكل تلقائي، "هتلاقيه بيتطلع لحكومة جديدة تلبي احتياجاته بشكل أكبر".

وشدد الدكتور صلاح حسب الله على إن النجاح الاقتصادي الحقيقي يُقاس دائمًا بانعكاسه الملموس على حياة المواطن البسيط.

وأكد أنه عندما يشعر المواطن بثمار البرنامج الاقتصادي وتحسن ظروفه المعيشية، فإنه سيدعم الدولة والحكومة بشكل تلقائي، مشيرًا إلى أن هذا هو التحدي الأكبر لأي حكومة قادمة.