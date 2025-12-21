كتب- أحمد العش:

عقد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، اجتماعًا، بحضور الدكتور محمود حمدي، أمين صندوق النقابة، وعدد من الأطباء البيطريين العاملين في شركات الأدوية البيطرية والبشرية، إلى جانب ممثلين ومسؤولين عن بعض شركات الأدوية، في إطار حرص النقابة على دعم الأطباء البيطريين في مختلف قطاعات سوق العمل.

وجاء الاجتماع لمناقشة التحديات التي تواجه الأطباء البيطريين في هذا القطاع الحيوي، وسبل تعزيز دور النقابة في تقديم الدعم المهني والمؤسسي لهم.

وتناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، منها طبيعة سوق العمل في قطاع الأدوية واحتياجاته المتغيرة، وأهمية الاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر للأطباء البيطريين بما يتوافق مع متطلبات السوق، بما يرفع كفاءتهم ويعزز فرص التطور والترقي داخل الشركات.

وأكدت النقابة أنها ستعمل على وضع برامج تدريبية ومسارات تأهيلية مناسبة بالتعاون مع الجهات والشركات المعنية، بمستويات متعددة تخدم حديثي التخرج وأصحاب الخبرات.

وناقش الاجتماع دور النقابة كحلقة وصل بين الشركات والأطباء البيطريين، عبر توفير منصة للتوظيف تربط مباشرة بين احتياجات الشركات والكفاءات المؤهلة، لضمان مسار أكثر تنظيمًا للتعيينات.

وشددت النقابة على التزامها بتقديم الدعم القانوني للأطباء البيطريين، والمساهمة في حل النزاعات المهنية بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة، وتعزيز العلاقات المهنية الصحية بين الأطباء البيطريين والشركات.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على دراسة إنشاء رابطة خاصة بالأطباء البيطريين العاملين في شركات الأدوية، ضمن الإطار النقابي، بهدف تمثيلهم بشكل منظم ورصد التحديات بشكل دوري، واقتراح حلول عملية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

وأكدت النقابة العامة للأطباء البيطريين أن دعم العاملين بقطاع شركات الأدوية جزء أصيل من دورها، وأنها مستمرة في فتح قنوات الحوار مع جميع القطاعات لتطوير المهنة وتحسين بيئة العمل وتعزيز فرص التشغيل بما يليق بمكانة الطبيب البيطري المصري.