قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة استهدفت جذب كبار المستثمرين إلى قطاع التعدين من خلال تشريعات حديثة مماثلة لما هو مطبق في الدول الكبرى، موضحًا أن هذه التشريعات تهدف إلى حفظ حقوق الدولة والمستثمرين في الوقت نفسه.

وأضاف وزير البترول، خلال لقائه في حلقة خاصة لأول مرة - لبرنامج أو قناة من داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم تعديل التشريع الخاص بشركات التعدين في عام 2018 بهدف جذب المستثمرين الأجانب، مع التعاون مع الشركات العالمية في وضع الاتفاقيات المناسبة التي تحقق مكاسب متوازنة لجميع الأطراف، مشيرًا إلى أن الدولة كانت بحاجة إلى نظام تشريعي متكامل لتشجيع شركات البحث والاستكشاف.

وأشار إلى، أن شركات البحث الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا أساسيًا في تحديد مواقع المعادن في مصر، لافتًا إلى أن الوزارة بحثت عن أفضل النظم المطبقة عالميًا في هذا المجال من أجل جذب الشركات الأجنبية، وتم وضع إجراءات تحفيزية لتشجيع شركات البحث من أستراليا وكندا ودول أخرى على العمل في السوق المصرية.

وأكد أن هناك حاليًا 13 شركة تعمل في مصر في مجالات البحث والاستكشاف، مع استهداف جذب أكثر من 200 شركة أجنبية للعمل في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شركة «أنجلو جولد» تُعد رابع أكبر شركة في العالم في استغلال الذهب.

وأضاف وزير البترول، أن منجم السكري يُدار بخبرات مصرية تضاهي أكبر المناجم العالمية، وباستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا المتقدمة في العالم، مشيرًا إلى أن المنجم يُصنف ضمن أكبر 10 مناجم للذهب على مستوى العالم.

وشدد كريم بدوي على أن مصر حافظت بشكل كامل على حقوق الدولة في منجم السكري، من خلال نظام متكامل يضمن حقوق الدولة والشريك الأجنبي على حد سواء، مؤكدًا أنه كان لا بد من جذب المستثمرين من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من منجم السكري وتعظيم عوائده الاقتصادية.