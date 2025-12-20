علق الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، على المقال الذي طرحه رئيس مجلس الوزراء حول آليات إدارة الدين العام، مؤكداً أن الأدوات الفنية المطروحة معروفة، لكن الجديد هو التعبير عن "إجراءات استثنائية" قيد الدراسة.

وقال فؤاد خلال حواره مع عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "تحدث مدبولي عن فكرة إدارة الدين بشكل فني.. تحدث عن مبادلة الديون وإطالة أجل الدين.. كل دي اتكلم عنها في إطار إنجاز مؤسسي".

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ما أثار الانتباه هو الجزء الأخير من المقال الذي يشير إلى "إجراءات استثنائية" تستهدف تخفيف الضغوط على المالية العامة.

وتساءل: "إيه هي الإجراءات اللي بتخفف الضغوط على المالية العامة في كتاب الاقتصاد؟.. هي تقليل عبء الدين عشان خدمة الدين تبقى أقل في الموازنة".

وأشار الدكتور محمد فؤاد إلى أن الأدوات المتاحة لا تخرج عن الإطار الفني المعتاد، مؤكدًا أن التحول الحقيقي يكمُن في وجود خطة واضحة تهدف إلى إسقاط نسبة معتبرة من الدين.

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى فكرة مبادلة الديون بمشاريع استثمارية على الأرض، مؤكداً: "حل جيد.. وكل ما كانت مشاريع إنتاجية قائمة كل ما كان أحسن".

وأوضح أن مثل هذه الصفقات، كما حدث مع قطر والإمارات، تجلب معها رأس المال والتوظيف وتقلل من فاتورة الاستيراد.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد: "تطويل مدة الدين لا تصنع نمو.. هي بتشتري وقت، والسؤال هل أنا بأستخدم الوقت اللي أنا بشتريه ده عشان أقدر أبني محركات نمو ولا لا؟"، مؤكداً أن هذا هو السؤال الأهم الذي يجب أن تجيب عليه أي خطة لإدارة الدين العام.

