أكد الخبير الاقتصادي محمد الشوادفي أن الدين العام يمثل محور تركيز رئيسي للدولة المصرية، خاصة مع تخطي خدمته السنوية ما يقرب من 34 مليار دولار.

وقال الشوادفي خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز": "الدين المصري بقى عبء كبير ويشكل محور تفكير لكل المسؤولين"، مشيرًا إلى أن حجم الدين وطريقة سداده وإدارته تطرح تساؤلات كبيرة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن رئيس الدولة واجه هذه التساؤلات بطرح أفكار واضحة، أولها تفسير ضرورة اللجوء إلى الدين.

وتابع: "كان لابد من وجود ديون على مصر بعد عام 2014، حيث كانت الدولة تعاني بنية تحتية مهترئة بعد حركات شعبية، وكانت هناك حاجة ماسة لبناء بنية قوية تجذب الاستثمارات وتنعش الاقتصاد، فكان الدين ضرورة أساسية وليس ترفًا".

وأشار الشوادفي إلى أن النقطة المحورية الثانية هي تغيير النظرة للدين من مجرد رقم إلى أداة إدارة واستخدام، مما دفع الدولة لإعادة هيكلة مساره.

وتابع: "الدولة المصرية النهاردة تعيد إدارة ديونها من خلال تحويلها من ديون عادية إلى شراكات استراتيجية مع الدائنين"، لافتًا إلى أن نسبة 81% من الدين المستحق على مصر هي ديون طويلة الأجل، ما يتيح هذا التحول الاستراتيجي، على غرار ما حدث في صفقة "رأس الحكمة" التي حولت 11 مليار دولار إلى شراكة إنتاجية.

