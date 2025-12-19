كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المباحثات مع رئيس الحكومة اللبنانية تناولت مشاركة الشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار الجنوب اللبناني، موضحا أن هناك أولوية قصوى للتعاون في مجالات الطاقة، وعلى رأسها قطاعا الغاز والكهرباء، في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها لبنان حاليًا في هذين القطاعين الحيويين، مشيرًا إلى أن هذه الملفات تمثل محورًا أساسيًا في الدعم المصري للبنان خلال المرحلة الراهنة.

وأضاف مدبولي، خلال تصريحاته لـ"القاهرة الإخبارية"، أنه حرص على اصطحاب عدد من الوزراء المعنيين ضمن الوفد المرافق، من بينهم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير البترول والثروة المعدنية، بهدف مناقشة هذه الملفات ذات الأولوية، والتوصل إلى حلول عملية تدعم احتياجات الأشقاء في لبنان.

وتابع مدبولي أنه مع توقف العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني، أصبحت هناك خطط واضحة لإعادة الإعمار، موضحًا أن مصر عرضت استعدادها الكامل للمشاركة في هذه الجهود من خلال شركاتها الوطنية العاملة في مجالات المقاولات والتشييد والبناء، وتقديم الخبرات الفنية واللوجيستية، سواء عبر الشركات المصرية منفردة أو بالشراكة مع الشركات اللبنانية.

وأشار إلى وجود تقدير لبناني واضح لهذا الدور، مؤكدًا أن الجانبين اتفقا كذلك على تنفيذ مشروعات مشتركة في مجالي الغاز والكهرباء لدعم لبنان وتعزيز قدراته في هذين القطاعين الحيويين.