الزراعة: إعادة فتح السوق الأردني أمام صادرات مصر من الخيول الأصيلة

وقعت وزارتا الزراعة المصرية، والأردنية، مذكرة للتعاون في مجال تصدير الخيول الدائم والمؤقت، والتي ستنظم حركة نقل الخيول بين مصر والأردن، تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة بالبلدين والمتمثلة في مصر في هيئة الخدمات البيطرية.

وتأتي تلك الخطوة في إطار توجيهات الرئيس السيسي، بتذليل التحديات والمعوقات وفتح الأسواق لتصدير الحصان العربي المصري، وبتكليفات من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في هذا الشأن.

ويأتي هذا التوقيع تتويجًا لجهود وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال المتابعة الدقيقة على مدار عام، حيث بدأت تلك المباحثات منذ شهر ديسمبر من العام الماضي حتى انتهت بالتوقيع اليوم.

من جهته، قال وزير الزراعة، إن تلك المباحثات قد مرت بمراحل مختلفة حيث نوقشت أيضًا خلال أعمال اللجنة المصرية الأردنية المشتركة والتي عقدت في العاصمة الأردنية عمان في أغسطس من العام الجاري، مشيرًا إلى أن هذا التعاون سيفتتح آفاقًا كبيرة لتصدير الخيول العربية المصرية الأصيلة والتي يقبل عليها منتجي وعشاق الحصان المصري بالأردن الشقيق.

وأوضح الوزير، أن مذكرة التفاهم الموقعة تتضمن منظومة محكمة لضمان تبادل وتصدير الخيول بشكل آمن وفعال.

وأضاف أن ذلك يأتي بالتزامن مع الجهود التي بذلتها الوزارة مؤخرًا، بتطوير معامل الخيول بالمعاهد البحثية المختلفة التابعة لمركز البحوث الزراعية، والتي من بينها معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية وذلك لتتوافق مع المعايير العالمية لتصبح معامل مرجعية، حيث يتوافر في مصر الخبرات الفنية اللازمة لهذه التقنيات.

وفي سياق متصل، تقوم وزارة الزراعة حاليًا بإجراء ومتابعة بعض الملفات الفنية الأخرى مثل ملف الصادرات الزراعية، وبعض مستلزمات الإنتاج، والتي من شأنها ستساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

