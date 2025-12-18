حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 18-12-2025 على كافة أنحاء ومناطق الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يكون طقس اليوم الخميس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم شبورة مائية من 9:3 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

ومن المتوقع أن يشهد الطقس فرص أمطار خفيفة، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبري ومدن القناة ووسط سيناء قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثرة على بعض المناطق.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 11 والعظمى 20 درجة.

- دمياط الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

- بورسعيد الصغرى 13 والعظمى 20 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- العلمين الصغرى 12 والعظمى 20 درجة.

- مطروح الصغرى 14 والعظمى 19 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- السويس الصغرى 12 والعظمى 21 درجة.

- العريش الصغرى 11 والعظمى 19 درجة.

- رفح الصغرى 10 والعظمى 18 درجة.

- الطور الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- طابا الصغرى 12 والعظمى 18 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22 درجة.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 21 درجة.

- مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 23 درجة.

- الفيوم الصغرى 11 والعظمى 21 درجة.

- بني سويف الصغرى 10 والعظمى 21 درجة.

- المنيا الصغرى 09 والعظمى 22 درجة.

- أسيوط الصغرى 09 والعظمى 21 درجة.

- سوهاج الصغرى 10 والعظمى 22 درجة.

- قنا الصغرى 10 والعظمى 23 درجة.

- الأقصر الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- أسوان الصغرى 11 والعظمى 24 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 09 والعظمى 21 درجة.