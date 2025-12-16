أعلن الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، فتح باب التقدم للإشراف على تنظيم رحلات حج الجمعيات الأهلية للعام الجاري.

وقال عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، إن التقديم بدأ اعتبارًا من اليوم، 16 ديسمبر، وسيستمر حتى نهاية الشهر الجاري، وتحديداً يوم 31 ديسمبر.

وذكر أن مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، الذي ترأسه الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اعتمد بشكل رسمي الضوابط الجديدة التي ستُستخدم لاختيار المشرفين المؤهلين.

وأوضح أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لتحقيق التوازن بين ذوي الخبرات السابقة والمشرفين الجدد بشكل سنوي، مشيرا إلى أن هذا الحرص يهدف إلى ضمان نقل الخبرات المتراكمة بفعالية، وفي نفس الوقت ضخ كوادر جديدة قادرة على تقديم مستوى متميز من الخدمات للحجاج، مع التطبيق المستمر لمبدأ التدوير داخل منظومة الإشراف.

وأكد أن عملية التقديم تتم حصرياً عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، وتمر بمراحل تصفية واختيار دقيقة للغاية، والخطوات تبدأ بمراجعة دقيقة للشروط والتأكد من استيفاء المتقدمين لجميع المعايير والضوابط المعتمدة.

وأضاف أن المرحلة التالية تتضمن إجراء اختبارات تحريرية عبر الإنترنت للمتقدمين الذين استوفوا الشروط. أما الناجحون في هذه الاختبارات، فسيعقد لهم مقابلات شخصية أمام لجنة عالية المستوى.

وأشار إلى أن هذه اللجنة تضم ممثلين عن مجلس الأمناء، ودار الإفتاء المصرية، ووزارات الأوقاف والصحة، بالإضافة إلى خبراء في التنمية البشرية، لضمان انتقاء العناصر الأكثر كفاءة وتميزًا لخدمة ضيوف الرحمن.