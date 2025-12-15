أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة لديها خطط للتوسع في مسابقة وبرنامج «دولة التلاوة» خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن التوسع سيكون كمّيًا وكيفيًا.

وأوضح "رسلان"، خلال مداخلة ببرنامج "أهل مصر"، أن التوسع الكمي يشمل إطلاق مواسم جديدة للبرنامج، وهو ما وعد به معالي وزير الأوقاف، إلى جانب زيادة أعداد المشاركين، خاصة بعد أن تعرّف عدد كبير من الجمهور على البرنامج من خلال الحلقات التلفزيونية التي عُرضت على مدار شهر كامل.

وأشار إلى أن التطوير الكيفي سيتم من خلال دراسة كل التعليقات والنقد الإيجابي والبنّاء الذي جرى رصده خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الوزارة ستراعي هذه الملاحظات في المواسم القادمة.

وأضاف أن البرنامج قُدم بشكل راقٍ ودون مجاملات، لافتًا إلى وجود تطلعات بأن تشهد المرحلة المقبلة مسابقات أخرى في مجالات الإنشاد الديني والمدائح النبوية، بما يسهم في تعزيز القيم الروحية، معربًا عن أمله في أن تكون مصر مركزًا لهذه المشروعات الهادفة.