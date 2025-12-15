شارك المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في النسخة التاسعة من مؤتمر "الأهرام" السنوي للطاقة، الذي أقيم اليوم الإثنين، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين والخبراء، تحت عنوان "مزيج الطاقة.. فرص الاستثمار ومستقبل التنمية".

وأكد الوزير محمد صلاح، أن وزارة الإنتاج الحربي تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة الفاعلة في دعم قطاع الطاقة، انطلاقًا من دورها الوطني كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة إلى جانب دورها الرئيسي كركيزة للتصنيع العسكري في مصر، مضيفًا أنه بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركات الإنتاج الحربي يتم تصنيع منتجات مدنية متنوعة، منها ما يلبي مطالب قطاع الطاقة، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر طاقة نظيفة ومستدامة، بما يحقق بعدًا اقتصاديًا وبيئيًا في آنٍ واحد.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي،إلى أنه يتم تصنيع ألواح الطاقة الشمسية داخل إحدى الشركات التابعة للوزارة بما يعزز مساعي الدولة لتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة محليًا وتقليل الاعتماد على الاستيراد، كما تنتج لمبات الليد الموفرة للطاقة بما يساهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وتقليل الأحمال على الشبكة القومية، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات تتميز بالجودة العالية وطول العمر الافتراضي.

وأوضح الوزير أن للإنتاج الحربي دور مهم في مجال دعم منظومة النقل الأخضر، بما يواكب الاتجاه العالمي نحو التحول إلى وسائل النقل الصديقة للبيئة التي تحقق خفضًا في الانبعاثات الكربونية الضارة، حيث تعاونت وزارة الإنتاج الحربي مع شركة MCV لتصميم وإنتاج أتوبيس مصري يعمل بالكهرباء تحت اسم "SETIBUS" والذي يتم إنتاجه بنسبة مكون محلي تصل إلى نحو 60%، وتم الانتهاء من إنتاج وتوريد 110 أتوبيسات كهربائية لصالح هيئتيّ النقل العام بمحافظتيّ القاهرة والإسكندرية، كما تم التعاقد على توريد 100 أتوبيس كهربائي ترددي BRT لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة "سوبر جيت"، وتم التوريد بالكامل.

وأضاف محمد صلاح، أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك من جانب آخر في تنفيذ مشروع تحويل 2262 أتوبيسًا تتبع هيئتيّ النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعي بدلًا من السولار، وذلك من خلال 6 مراحل، كل مرحلة بعدد 377 أتوبيسًا، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وجار تنفيذ المرحلة الثانية والتي ستنتهي بنهاية هذا الشهر.

وتابع الوزير أنه يتم العمل بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية على توطين تكنولوجيا صناعة العربة الخفيفة "كيوت" التي تعمل بوقود مزدوج (بنزين / غاز طبيعي) وبلغ إجمالي ما تم إنتاجه حتى الآن 990 عربة.

وفي سياق آخر، صرح الوزير، بأن شركات الإنتاج الحربي تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بمجال إدارة المخلفات، مثل مشروع إقامة أول محطة لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة بمصر وتحويلها إلى طاقة كهربائية، والتي يتم تنفيذها بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة لتحويل المخلفات بطاقة 1200 طن/ يوم لإنتاج كهرباء بمقدار 30 ميجاوات/ ساعة بما يساهم في خلق بيئة صحية ونظيفة وتعزيز الأمن المناخي بمصر وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

كما تم توقيع عقد لإنشاء مصنع تدوير مخلفات محلي الصنع (مستقبل-1) بطاقة 640 طن/ يوم لإنتاج السماد العضوي والوقود البديل المستخدم في مصانع الأسمنت بمنطقة شبرامنت في محافظة الجيزة، مما يساهم في تقليل الفاتورة الإستيرادية وتوفير العملة الصعبة التي يتم استخدامها لاستيراد الأسمدة العضوية والوقود "الفحم والمازوت"، وتم استلام الموقع والبدء في أنشطة المشروع.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي، أن هذا النوع من المشروعات يساهم في إدارة المخلفات بشكل آمن وصديق للبيئة ويوفر مصدر مستدام للطاقة، مما يدعم خطط الدولة في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة ومكافحة تغير المناخ، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي ستواصل دورها الداعم لقطاع الطاقة، والمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وأمن الطاقة.

وأعرب الوزير، عن تمنياته بنجاح مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة في تحقيق أهدافه، مشيدًا بتنظيم المؤتمر وخروجه بالشكل الذي يليق بمكانة مؤسسة الأهرام الرائدة، ويتماشى مع دورها التنويري في تشكيل الوعي ونشر المعرفة.

