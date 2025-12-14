أكد الإعلامي أحمد موسى، أن بيان النيابة العامة بشأن أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر يمثل نقطة تحول كبيرة في القضية.

وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن النيابة تواصل تحقيقاتها منذ أشهر بعد بلاغات متعددة، مضيفًا أن نسبة التنفيذ على الأرض لا تتجاوز 2% رغم مرور سنوات طويلة على التخصيص.

أوضح موسى، أن النادي طلب زيادة مساحة المباني ومهلة إضافية 4 سنوات، مشيرًا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية اشترطت موافقة رئاسة الجمهورية بسبب عدم الالتزام بالمهل السابقة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجاب ومنح مهلة سنتين إضافيتين تنتهي أبريل 2024، مؤكدًا أن المخالفة الكبرى تمثلت في بيع أجزاء من المباني قبل إنشائها وبدون تراخيص.

أكد مقدم "على مسؤوليتي"، أنه وفقًا لبيان النيابة العامة حصل النادي على 780 مليون جنيه من جهات رسمية، مشيرًا إلى أن النيابة تجري فحصًا لمصير هذه الأموال التي تشكل شبهة إهدار مال عام.

وأشار إلى أن البيع تم لجهات نشاطها بعيد عن الرياضة، معربًاعن استغرابه من عدم صدور تراخيص إنشاء حتى الآن رغم المهل المتكررة.