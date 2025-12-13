إعلان

65 مليون زيارة منذ 2019.. الصحة: مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي إنجاز كبير

كتب : حسن مرسي

10:19 م 13/12/2025

الدكتور حسام عبد الغفار

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي من أبرز المبادرات الرئاسية لحماية الصحة العامة.

وقال عبد الغفار في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إن المبادرة تستهدف كل السيدات فوق 18 عامًا، مضيفًا أنها توفر فحوصات إكلينيكية وكشفاً مبكراً مع حملات توعية بالمخاطر وأهمية المتابعة الدورية.

أوضح عبد الغفار أن المبادرة سجلت أكثر من 65 مليون زيارة منذ إطلاقها عام 2019، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يبرز نجاحًا في تقديم الخدمات وارتفاع وعي المرأة بأهمية الفحوصات.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المبادرة تغطي أكثر من 3300 وحدة صحية في 27 محافظة، مؤكدًا أن هذا التوزيع يسهل على السيدات الوصول المنتظم للكشف والمتابعة.

الدكتور حسام عبد الغفار وزارة الصحة والسكان المبادرات الرئاسية لحماية الصحة سرطان الثدي

