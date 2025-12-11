نجاح 3 عمليات معقدة لاستئصال أورام بالمخ بمستشفى "حورس" التخصصي

كشف مستشفى حورس التخصصي، أحد أبرز مراكز جراحات المخ والأعصاب التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تحقيق إنجاز طبي لافت تمثل في نجاح 3 عمليات معقدة لاستئصال أورام بالمخ خلال أسبوع واحد فقط، وهو ما يعكس التطور النوعي في الخدمة الطبية وجاهزية الأطقم الجراحية للتعامل مع أدق الحالات.

ففي العملية الأولى، نجح الفريق الطبي في استئصال ورم ممتد داخل الفص الصدغي الأيسر كان يضغط على مراكز الكلام والنطق في المخ، وذلك عبر تقنية جراحة اليقظة دون تخدير كلي، وباستخدام أسلوب التخدير الانتقائي والموضعي.

وتمت الجراحة دون وضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي، مع الاستمرار في التحدث إليه طوال العملية لمراقبة الوظائف الحيوية للمخ وضمان حماية مراكز اللغة، حيث تم استئصال الورم بالكامل دون أي مضاعفات عصبية، في واحدة من أكثر التقنيات الجراحية تعقيدًا.

أما العملية الثانية، فشهدت المستشفى لأول مرة استئصال ورم بالغدة النخامية وقاع الجمجمة بالمنظار الجراحي عبر التجويف الأنفي، في جراحة دقيقة استمرت أربع ساعات.

وكانت المريضة تعاني من ورم نشط تسبب في اضطرابات هرمونية أدت إلى مرض القلب والعملقة، ما رفع مستوى المخاطر أثناء الجراحة والتخدير.

ورغم ذلك، نجح الفريق في إزالة الورم بالكامل دون التأثير على الأنسجة المخية أو الشرايين المحيطة، في خطوة تضع المستشفى في مصاف المراكز المتقدمة في هذا النوع من الجراحات.

وفي العملية الثالثة، تمكن الفريق الطبي من إجراء جراحة دقيقة لطفل يبلغ عامًا واحدًا، باستئصال ورم دموي كبير في الحجرة الخلفية بالمخ كان يضغط على جذع المخ ومراكز الوعي والتنفس.

واستغرقت العملية عالية الخطورة ست ساعات متواصلة، تمكن خلالها الجراحون من رفع الضغط عن جذع المخ واستئصال الورم، ليخرج الطفل بوعي كامل ويستعيد الحركة بصورة طبيعية تمامًا.

وتعكس هذه النجاحات المتتالية قدرة قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حورس التخصصي على إجراء أكثر الجراحات تعقيدًا، في ظل دعم مستمر لتوفير أحدث التقنيات العالمية وتدريب الكوادر الطبية، لتتحول العمليات التي توصف بـ"المستحيلة" إلى قصص نجاح تُكتب بمهارة وخبرة وإخلاص.

شارك في إجراء هذه الجراحات فريق طبي متكامل، ضم كلًّا من الدكتور أحمد عبدالعزيز مرعي، استشاري جراحات المخ والأعصاب، إلى جانب الدكتور محي الدين أبو السعود، استشاري التخدير، والدكتور مايكل ذهني، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد رفعت، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد الشاعر، طبيب جراحة المخ والأعصاب، إضافة إلى الدكتور معتز رجب، أخصائي التخدير.

كما شارك طاقم تمريض، ضم هالة حمدان الراوي، وأحمد حساني حسين، وأحمد أبو الحجاج عباس، ومونيوس روماني، وبدور عبدالباسط، وزينب يوسف، إضافة إلى مريم خالد فني التخدير.

وجاءت هذه الجراحات تحت إشراف مباشر من الدكتور الطاهر صلاح الفاضل، مدير المستشفى، والدكتور أحمد يوسف، المدير الطبي.