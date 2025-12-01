أحمد موسى: مصر تعمل على توطين الصناعات العسكرية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة أن نمتلك قدراتنا، مضيفًا: "إحنا ماشين على الطريق الصحيح الحمد لله، دلوقتي بنفتتح معرض إيديكس 2025.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، "هرجع معاكم لأربع سنوات، في أول معرض لإيديكس 2021، وكنت أمام مدفع K9، وهو كوري الصنع وحاليا نقوم بتصنيع المدفع حيث تمتلك مصر تكنولوجيا تصنيع هذا المدفع".

وتابع: "مصر تعمل على توطين الصناعات العسكرية، وتملك العقول والكفاءات على أعلى مستوى لتصنيع هذه الصناعات".





وأشار أحمد موسى إلى أن مصر حاليًا تصنع مدفع الهاوتزر الكوري الجنوبي، كما أننا نملك التكنولوجيا اللازمة لتصنيعه، موضحًا أن مصر بدأت العمل على هذا منذ عام 2015.

