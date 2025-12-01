إعلان

أحمد موسى: مصر تعمل على توطين الصناعات العسكرية

كتب- عمرو صالح:

09:19 م 01/12/2025

الإعلامي أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي شدد على ضرورة أن نمتلك قدراتنا، مضيفًا: "إحنا ماشين على الطريق الصحيح الحمد لله، دلوقتي بنفتتح معرض إيديكس 2025.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، "هرجع معاكم لأربع سنوات، في أول معرض لإيديكس 2021، وكنت أمام مدفع K9، وهو كوري الصنع وحاليا نقوم بتصنيع المدفع حيث تمتلك مصر تكنولوجيا تصنيع هذا المدفع".

وتابع: "مصر تعمل على توطين الصناعات العسكرية، وتملك العقول والكفاءات على أعلى مستوى لتصنيع هذه الصناعات".

وأشار أحمد موسى إلى أن مصر حاليًا تصنع مدفع الهاوتزر الكوري الجنوبي، كما أننا نملك التكنولوجيا اللازمة لتصنيعه، موضحًا أن مصر بدأت العمل على هذا منذ عام 2015.

اقرأ أيضاً:

فرصتان لكل مادة.. خطوة جديدة من التعليم لإنصاف طلاب STEM
4 غرف عمليات لـ"أبو الريش".. قرارات جديدة بشأن مستشفيات قصر العيني

بعد تداول فيديو قطة نافقة.. فصل 4 طلاب ومجازاة المسؤولين بإحدي مدارس الهرم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإعلامي أحمد موسى توطين الصناعات العسكرية الرئيس السيسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة