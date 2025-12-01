استشاري قلب يكشف أسرار رفع المناعة ضد الأمراض الموسمية

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن هناك 7 وصايا مهمة لتعزيز المناعة خلال فصل الشتاء وحماية الجسم من العدوى والميكروبات.

وأوضح "شعبان" في منشور له عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" أنه لتعزيز المناعة في الشتاء يجب فعل الأتي:

تجنب الإجهاد: لتفادي ارتفاع هرمون الكورتيزول الذي يزيد الالتهابات.

الفيتامينات: مثل فيتامين د المتوفر في البيض والأسماك مع التعرض لأشعة الشمس، وأحيانًا على شكل أقراص تحت إشراف طبي، وفيتامين سي الموجود في البرتقال والليمون والموالح.

تجنب الكحوليات.

الامتناع عن التدخين.

ممارسة الرياضة بانتظام.

النوم لفترات كافية.

السلام النفسي: والتكيف مع الضغوط والصدمات النفسية والعاطفية.

