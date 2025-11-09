كتب- احمد السعداوي:

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، إنجازات مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، والخطط الجارية والمستقبلية لتطويره ورفع كفاءته.

وبحسب بيان، تم خلال الاجتماع استعراض الأنشطة المنفذة خلال الفترة من شهر يوليو ٢٠٢٤ حتى شهر أكتوبر ٢٠٢٥ طبقاً لمحاور ومستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، حيث تم عقد ٥٤٣ نشاطا تدريبيا بمشاركة ١٤٥٠٦ متدربين على المستويين المحلي والإقليمي، وقد شملت هذه الأنشطة عقد دورات تدريبية تشمل محاور (معالجة المياه والتحلية - التحول الرقمي - الإدارة الذكية للمياه - تأهيل المنشآت والترع - الحوكمة - تنمية الموارد البشرية - التوعية - الدور الدولي).

وفي مجال التدريب على محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، فقد تم تنفيذ ٦ برامج تدريبية، وتنظيم زيارة ل١٠ متدربين من وزارة الري و١٠ من الوزارات المعنية لمعهد سيام باري بإيطاليا للتعرف علي طرق معالجة المياه واستخداماتها، وتنظيم رحلات ميدانية وزيارات لمحطات معالجة مياه الصرف الزراعى في مصر، وتنظيم ورشة عمل عن "معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الري.. دروس مستفادة من التجارب الدولية" بمشاركة ٥٢ من مهندسي ومتخصصي الوزارة بالقطاعات المختلفة وطلاب التدريب الصيفي وبعض أساتذة الجامعات المصرية.

أما في مجال التحول الرقمي، تم تنفيذ ٨٠ برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة العاملين في مجال التحول الرقمي والحاسب الآلي، وتحديث البيانات الخاصة بالمركز وفروعه بمنظومات التحول الرقمي، وتجديد اعتماد المركز من المجلس الأعلى للجامعات لتدريب واختبار شهادة أساسيات التحول الرقمي (FDTC)، وربط قاعدة بيانات المتدربين بمركز التدريب مع قاعدة بيانات الموارد البشرية، وعمل تطبيق رقمي على الموبايل بواجهة مستخدم ذكي لإتاحة البرامج التدريبية الخاصة باللائحة التدريبية والتسجيل من خلاله، وعمل "نموذج للتحكم عن بُعد - الدرون" لاستخدامه في التطبيقات العملية والتدريب، وتنفيذ ٥٦ برنامجا تدريبيا من خلال المنصة التعليمية الخاصة بالمركز RCTWS Moodle لتنفيذ برامج تدريبية online-offline.

وفي مجال الإدارة الذكية، تم تنفيذ ٣٨ برنامجا تدريبيا في مجال الإدارة الذكية والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته ونظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في إدارة الموارد المائية والنماذج الرياضية وتطبيقاتها، كما تم إنشاء مزرعة ذكية كتطبيق عملي للإدارة الذكية والري الذكي من خلال مشروع "المعرفة المائية"، وتأسيس معمل للذكاء الاصطناعي، كما يتم الترتيب لإنشاء نموذج للزراعة باستخدام تقنيات الـ (هيدروبونيك - أكوابونيك) لربط الجانب النظري بالتطبيقي، كما يجرى عمل نموذج محاكاة باستخدام VR لمحطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعي.

و تم تنفيذ ٢٧ نشاطا تدريبيا بمشاركة ٨٩٣ متدربا في مجال تأهيل المنشآت المائية والترع، مع تنظيم زيارات ميدانية للمنشآت المائية الهامة للتعرف على مراحل تصميم المنشآت وكيفية إداراتها وتشغيلها، وتنفيذ برامج للتدريب على تنفيذ الدليل الإرشادي لتأهيل الترع للسادة المهندسين.

وفي مجال الحوكمة، تم تنفيذ ٢٧ نشاطا تدريبيا بمشاركة ٥٥٨ مهندسا و١٠٠٠ من المزارعين والمجتمع المدني في مجالات المفاهيم الحديثة للإدارة المتكاملة للموارد المائية والري وتوزيع المياه ونظم الري الحديث، وتنفيذ برنامج بعنوان "حوكمة المياه" من خلال مشروع المعرفة المائية ل٢١ مهندسا من وزارة الري والوزارات المعنية، وتنفيذ ٦ دورات تدريبية في مجال تشغيل وصيانة أنظمة الري الحديث وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ل١٢٠ من الشباب والنساء بالتعاون مع منظمة الفاو، وتنفيذ ١٨ دورة تدريبية في مجال تدريب المزارعين على تقنيات الري الحديث ل٤٧١ مزارعا بالتعاون مع منظمة الفاو، وتنفيذ دورات تدريبية في مجال استصلاح الأراضي البور وخدمات الإرشاد الرقمي لزيادة دخل المزرعة ل٢٠٠ مزارع ومجتمع مدني.

أما في مجال العمل على تطوير الموارد البشرية بالوزارة، فقد تم تنفيذ ٤٨١ نشاطا تدريبيا بمشاركة ١٣٢٤٠ متدربا في مجالات (ترقي المهندسين - قيادات وتخطيط استراتيجي - مهارات شخصية - برامج فنية تخصصية - نقل خبرات الرواد - برامج مالية وإدارية وقانونية)، كما تم تنظيم اختبارات قيادات الجيل الثاني لمنظومة الري، كما يتم العمل على رفع وبناء قدرات الكوادر التي تم اختيارها، ومواصلة تنفيذ برامج التدريب التحويلي للفنيين، وإلحاق ٢٠ طالبا بالمدارس الفنية التابعة لوزارة الإسكان، وتنفيذ دراسة لتحديد الاحتياجات البشرية والتدريبية على مستوي الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة من خلال مشروع "المعرفة المائية" كمنطقة تجريبية لتطبيقها على جميع جهات الوزارة.

وتم إعداد لائحة تدريبية موحدة وربطها بالترقي لكافة الوظائف بالوزارة، والتى تعتمد على تحديد الجدارات اللازمة لكل مستوى وظيفي وتحديد الدورات التدريبية الخاصة بكل جدارة ومستوياتها مع وضع نظام لقياس تلك الجدارات ومعدلات ومؤشرات قياس الأداء الوظيفي ومستويات الكفاءة لكل وظيفة، لتحديد المردود من الدورات التدريبية ليتم تحديثها أولاً بأول لتكون منظومة ديناميكية، كما أطلق مركز التدريب التطبيق الرقمي الخاص ببرامج اللائحة التدريبية الموحدة “Promotion App” ورفعه على Google play والذى بموجبه يتم ربط المسار الوظيفي (الترقي) باللائحة التدريبية وتحديد البرامج المطلوبة للترقي من درجة وظيفية للأعلى.

وفي مجال التوعية، تم تدريب ١٥٤٠ مشاركا بالندوات التوعوية وبالنسخة الثانية والثالثة من "برنامج سفراء المياه"، حيث تم تنفيذ ٢٩ ندوة توعوية من خلال حملة "على القد" لأئمة المساجد، و٣ ندوات عن أخلاقيات المياه، وندوة توعوية عن دور المرأة في إدارة المياه والحفاظ عليها، بالإضافة لتنفيذ النسخة الثانية والثالثة من "برنامج سفراء المياه".

وعلى الصعيد الدولي، فقد تم تنظيم ٢٧ برنامجا تدريبيا ودبلومتين بمشاركة ٥٠٩ متدربين من ٤٥ دولة عربية وإفريقية وآسيوية، كما تضمنت الأنشطة التدريبية تنظيم زيارات علمية للمتدربين للتعرف على المشروعات الكبرى للوزارة وقطاعتها المختلفة (مركز بحوث المياه - مركز التنبؤ بقطاع مياه النيل – محطة معالجة الدلتا الجديدة – تأهيل الترع – الشحن الاصطناعي للمياه الجوفية – مزارع للري الحديث).