منتدى مصر للإعلام يناقش تأثير الذكاء الحر على العمل الصحفي

كتب- عمرو صالح:

بدأت منذ قليل جلسة الصحافة في عصر الذكاء الحر ضمن جلسات منتدى مصر للإعلام 2025 المنعقد حاليا بالقاهرة.

ومن المنتظر أن يتحدث خلالها الكاتب عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق و الدكتور ياسر عبدالعزيز أستاذ الإعلام.

وفي وقت سابق أكدت إدارة المنتدى أن نسخة هذا العام استثنائية من حيث حجم المشاركة ونوعية الحوارات، إذ تجمع نخبة من أبرز القيادات الإعلامية وصناع القرار في مصر والمنطقة والعالم لمناقشة مستقبل الإعلام في ظل التحولات التقنية والذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي.

وأوضحت الإدارة أن التطورات التكنولوجية المتلاحقة أصبحت قوة محركة تعيد صياغة مستقبل الإعلام، ما يستلزم من المؤسسات الإعلامية إعادة هيكلة أدواتها وأساليبها لضمان البقاء والتأثير حتى عام 2030 وما بعده.

تعاون محلي ودولي واسع لدعم المنتدى

يعقد منتدى مصر للإعلام 2025 بالتعاون مع شركاء مصريين وإقليميين ودوليين، على أن يتم الإعلان عن أسمائهم تباعًا خلال فعاليات المنتدى، ليشكل منصة حوارية تجمع بين الخبرة المحلية والإقليمية والعالمية.