طقس خريفي وشبورة كثيفة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة، بداية من غدًا الأحد حتى الخميس 13 نوفمبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي، مائل للحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.